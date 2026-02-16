تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.2% بنهاية 2025

سجل معدل البطالة في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من عام 2025، ليصل إلى 6.2% مقارنة بـ6.4% في الربع الثالث من العام نفسه، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد.

ويعكس هذا التراجع استمرار التحسن التدريجي في مؤشرات سوق العمل، في ظل جهود حكومية لتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. ويأتي الانخفاض المسجل بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليؤكد الاتجاه النزولي لمعدلات البطالة، مدعومًا بتوسع بعض الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتُعد بيانات البطالة من أبرز المؤشرات التي تعكس أداء الاقتصاد وقدرته على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، لا سيما في دولة ذات كثافة سكانية مرتفعة. ويشير تحسن المعدل إلى زيادة نسب التشغيل، سواء من خلال التوظيف في القطاع الخاص أو عبر المشروعات القومية التي أسهمت في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويراقب خبراء الاقتصاد تطورات سوق العمل باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في قياس فاعلية السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على معدلات النمو والاستثمار. ويُتوقع أن ينعكس استمرار تحسن معدلات التوظيف إيجابًا على مستويات الدخل والاستهلاك، بما يدعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد الانخفاض المسجل في الربع الأخير من 2025 أن سوق العمل المصري يشهد حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار الحاجة إلى سياسات مستدامة تركز على خلق وظائف نوعية وتعزيز مهارات القوى العاملة بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.