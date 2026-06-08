3 acciones a tener en cuenta este lunes: INTC, MRVL y MU

- Marvell Technology gana impulso tras confirmarse su ingreso al S&P 500, un catalizador que podría atraer flujos pasivos desde fondos indexados.
- Intel rebota con fuerza después de reportes que apuntan a mayor interés de Google y Nvidia por su capacidad de manufactura avanzada.
- Micron Technology recupera terreno junto con el bloque de semiconductores, apoyada por el mejor tono del mercado hacia memoria, centros de datos e inteligencia artificial.
- Marvell Technology gana impulso tras confirmarse su ingreso al S&P 500, un catalizador que podría atraer flujos pasivos desde fondos indexados.
- Intel rebota con fuerza después de reportes que apuntan a mayor interés de Google y Nvidia por su capacidad de manufactura avanzada.
- Micron Technology recupera terreno junto con el bloque de semiconductores, apoyada por el mejor tono del mercado hacia memoria, centros de datos e inteligencia artificial.
Las acciones tecnológicas vuelven a ganar terreno este lunes, apoyadas por una menor tensión geopolítica y un renovado apetito por compañías vinculadas a inteligencia artificial. El alivio llegó después de que Irán anunciara el fin de sus operaciones militares contra Israel y Donald Trump señalara que ambas partes buscan un alto el fuego inmediato, lo que redujo la prima de riesgo y favoreció el regreso del flujo hacia activos de mayor beta.
Fuente: xStation
Marvell Technology
Marvell Technology sube tras conocerse que la compañía se incorporará al S&P 500 a finales de este mes, un catalizador relevante porque puede atraer flujos pasivos desde fondos indexados. La acción viene de una semana volátil, primero recibió apoyo por comentarios positivos de Jensen Huang, CEO de Nvidia, pero luego corrigió junto con el sector tecnológico.
MRVL intenta recuperar la zona de US$300, después de mantener el soporte cercano a US$265. Si logra sostenerse sobre ese nivel, el precio podría volver a mirar la resistencia en US$322 como referencia principal.
Fuente: xStation
Intel Corp
Intel lidera el repunte entre acciones ligadas a inteligencia artificial, después de reportes que señalan que Google y Nvidia estarían considerando a la compañía como proveedor alternativo para la fabricación de chips avanzados. Según The Information, Google habría encargado más de 3 millones de TPU a Intel, con producción prevista hacia 2028.
El mercado interpreta la noticia como una posible validación del negocio de manufactura para terceros, clave para que Intel recupere relevancia frente a TSMC y Samsung. Respecto al análisis técnico, INTC rebota desde la zona de US$98–100 y vuelve hacia US$111, aunque todavía enfrenta una estructura correctiva; una recuperación sobre US$115–118 mejoraría el sesgo de corto plazo.
Fuente: xStation
Micron Technology
Micron Technology sube con fuerza y recupera parte de las pérdidas del viernes, en línea con el mejor tono del sector de semiconductores. La acción se beneficia del repunte general en nombres vinculados a memoria, centros de datos e inteligencia artificial, segmentos donde la demanda estructural sigue sosteniendo expectativas positivas.
En técnico, MU rebota desde la zona de US$862 y vuelve hacia US$954. Si mantiene el impulso, la siguiente resistencia aparece cerca de US$1.034; por abajo, una pérdida de US$862 volvería a debilitar la estructura de corto plazo.
Fuente: xStation
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