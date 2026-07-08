Activos que podrían verse más afectados por una nueva escalada geopolítica

Una nueva escalada geopolítica no golpea a todos los activos por igual. El mercado no reacciona solo al titular de guerra, sino al canal por el que esa guerra puede afectar a inflación, energía, comercio, bancos centrales, beneficios empresariales y liquidez. Por eso, ante una nueva escalada, lo importante no es preguntarse simplemente “qué sube y qué baja”, sino qué parte del sistema financiero queda más expuesta al shock.

Petróleo y gas natural serían los primeros activos a vigilar

El primer activo a vigilar sería el petróleo. Es el termómetro más directo si la tensión afecta a Oriente Medio, rutas marítimas o al Estrecho de Ormuz. El Brent ya ha demostrado que puede recuperar varios dólares de prima geopolítica en cuestión de horas cuando el mercado vuelve a temer restricciones de suministro. La IEA ha señalado que la normalización de flujos tras una interrupción en Ormuz no sería inmediata, porque habría limitaciones operativas, de seguridad, seguros, retirada de minas y reorganización logística. Goldman Sachs también ha planteado escenarios en los que una interrupción persistente de Hormuz podría llevar el Brent muy por encima de sus previsiones base, incluso hacia niveles superiores a 100 dólares si el shock se prolonga.

El segundo activo afectado sería el gas natural europeo. Europa ya no está en la situación extrema de 2022, pero sigue siendo muy sensible a cualquier tensión en rutas energéticas, GNL, Oriente Medio o infraestructuras críticas. Si una escalada afecta al tráfico de LNG, a Qatar, al Golfo o a rutas marítimas, el TTF podría reaccionar con fuerza. Para la bolsa europea, esto sería especialmente importante porque encarecería costes industriales y volvería a presionar márgenes en químicas, industriales, autos, materiales y consumo.

Aerolíneas, cruceros y transporte sufrirían por mayores costos energéticos

El tercer bloque serían las aerolíneas, cruceros y transporte. Estos sectores son casi el espejo inverso del petróleo. Si el Brent sube por riesgo geopolítico, el mercado revisa inmediatamente costes de combustible. En aerolíneas, el impacto depende de coberturas, capacidad de trasladar precios al pasajero y fortaleza de la demanda, pero el primer movimiento suele ser negativo. IAG, Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair, easyJet, Delta, United, American Airlines, Carnival o Royal Caribbean son nombres muy sensibles a este tipo de shock. La clave es que el mercado no espera a ver resultados: descuenta rápido el deterioro potencial de márgenes.

Oro y plata tendrían una reacción más compleja

El cuarto activo sería el oro, aunque con un matiz importante. En una escalada clásica, el oro debería recibir demanda refugio. Pero en el entorno actual no basta con decir “guerra igual oro arriba”. Si la escalada dispara el petróleo, aumenta la inflación esperada y hace que la Fed o el BCE tengan que sonar más duros, el oro puede encontrarse con dos fuerzas opuestas: refugio por geopolítica, pero presión por dólar fuerte y yields al alza. Por eso el oro solo reaccionaría de forma claramente alcista si la escalada genera miedo sistémico o caída de tasas reales. Si el mercado lo lee como shock inflacionario, el comportamiento puede ser más errático.

La plata sería todavía más volátil. Puede subir si el mercado compra metales preciosos como cobertura, pero puede caer si la escalada daña expectativas de crecimiento industrial o fortalece demasiado al dólar. La plata tiene doble naturaleza: refugio parcial y metal industrial. En fases de miedo inflacionario con crecimiento resistente puede hacerlo bien. En fases de miedo a desaceleración y dólar fuerte puede sufrir bastante más que el oro.

Dólar, franco suizo y yen ante una nueva escalada

El quinto bloque serían el dólar y el franco suizo. El dólar suele recibir flujo por refugio, liquidez y diferencial de tasas, especialmente si la escalada eleva inflación y mantiene a la Fed restrictiva. El franco suizo también suele comportarse como refugio clásico, aunque su reacción depende de lo que haga el Banco Nacional Suizo y de la sensibilidad europea al shock. El yen, en cambio, es más complejo. En otras épocas habría actuado como refugio claro, pero ahora está muy condicionado por el diferencial de tasas entre Japón y Estados Unidos. Si la escalada sube el petróleo y los yields estadounidenses, el yen puede incluso seguir débil frente al dólar.

El sexto activo sería el USD/JPY. Una escalada geopolítica puede reforzar al dólar, pero también aumenta el riesgo de intervención japonesa si el yen se vuelve a debilitar demasiado. En el par, el mercado tendría que mirar tres cosas: petróleo, yields estadounidenses y reacción del Ministerio de Finanzas japonés. Mientras USD/JPY siga haciendo mínimos crecientes, la tendencia seguiría favoreciendo al dólar. Pero una escalada que lleve al par de nuevo a zonas extremas puede elevar muchísimo el riesgo de movimientos bruscos por intervención o cierre de carry trades.

Emergentes y Europa quedarían expuestos a dólar fuerte y energía cara

El séptimo bloque serían las bolsas emergentes y divisas emergentes. Una escalada geopolítica suele reducir apetito por riesgo, fortalecer el dólar y encarecer financiación externa. Eso golpea especialmente a monedas con déficit externo, dependencia energética o menor credibilidad fiscal. India, Turquía y parte de Asia sufren por importación de energía. Colombia, Brasil o México pueden tener una lectura más mixta si el petróleo sube, porque reciben cierto apoyo por commodities, pero también pueden sufrir si el dólar global se fortalece demasiado. En emergentes, la pregunta no es solo si el país exporta petróleo, sino si puede soportar dólar fuerte, yields altos y menor flujo global.

El octavo activo afectado sería la renta variable europea. Europa es muy sensible a energía, comercio global y confianza industrial. Un petróleo más caro y un gas más alto erosionan márgenes, complican la inflación y limitan al BCE. Los índices europeos han venido marcando máximos, pero una escalada puede golpear especialmente a autos, químicas, industriales, viajes, bancos y consumo cíclico. En el Euro Stoxx 50, el nivel de 6.353 ha sido roto, dejando dañada la estructura a corto plazo. Mientras se mantenga por encima de 6.200 la estructura aguanta. Pero si lo pierde con un shock energético de fondo, el mercado podría empezar a transformar el rally europeo en una fase de corrección más aguda.

Bancos y defensa reaccionarían de forma distinta

El noveno bloque serían los bancos. Su reacción dependería de la curva de tasas y del crédito. Si la escalada sube yields por inflación, en principio los bancos pueden aguantar mejor por margen financiero. Pero si el mercado empieza a descontar menor crecimiento, más riesgo de impagos y caída de actividad, los bancos sufren. En Europa, el sector financiero ha sido uno de los motores del rally, así que una escalada que presione energía y crecimiento puede provocar toma de beneficios rápida.

El décimo activo serían las compañías de defensa. Es el bloque que más directamente puede beneficiarse de una escalada prolongada. Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems, Thales, Saab, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX o General Dynamics suelen recibir flujo cuando aumentan los presupuestos militares, se acelera el gasto en munición, drones, defensa aérea, ciberseguridad y vigilancia. Bank of America y otros grandes bancos han venido señalando la defensa europea como una de las temáticas estructurales del nuevo entorno geopolítico, aunque después de fuertes subidas el riesgo es que parte del buen escenario ya esté incorporado en el precio.

Tecnología, semiconductores y bonos también estarían bajo presión

El undécimo bloque serían los semiconductores y tecnología de crecimiento. A primera vista no parecen el activo más expuesto, pero lo son por dos vías. La primera es tasas: si la escalada sube petróleo, inflación y yields, las valoraciones de crecimiento sufren. La segunda es cadena de suministro: Taiwán, Corea, Japón y China son piezas críticas del ecosistema de chips. Cualquier tensión en Asia tendría un impacto mucho más directo sobre Nvidia, TSMC, ASML, Samsung, SK Hynix, Tokyo Electron, Advantest, Micron, Broadcom o AMD. Si la escalada es en Oriente Medio, el golpe a tecnología vendría más por yields y dólar. Si es en Asia, vendría por supply chain y riesgo estratégico.

El duodécimo activo serían los bonos soberanos. Aquí la reacción puede ser menos intuitiva. En un shock geopolítico clásico, los bonos suben porque el mercado busca refugio y descuenta menor crecimiento. Pero si el shock es energético e inflacionario, los bonos pueden caer porque el mercado teme más inflación y bancos centrales más duros. Esa es la gran diferencia del entorno actual. Si el petróleo sube mucho, el Treasury o el Bund no tienen por qué actuar como refugio inmediato. Pueden sufrir si el mercado interpreta que la escalada complica la desinflación.

Cobre y materias primas industriales dependen del tipo de shock

El decimotercer bloque serían las materias primas industriales, especialmente cobre y aluminio. Si la escalada amenaza crecimiento global, el cobre puede sufrir. Pero si la tensión refuerza gasto en defensa, infraestructura energética, electrificación y seguridad de suministro, algunas materias primas pueden conservar apoyo estructural. En el corto plazo, el cobre suele mirar dólar, China y apetito por riesgo. Una escalada que fortalezca el dólar y presione bolsas emergentes sería negativa, aunque la tesis de largo plazo siga viva.

Mapa general de activos ante una escalada geopolítica

El mapa general sería este: petróleo, gas, defensa, dólar y franco suizo serían los activos más sensibles al alza. Aerolíneas, cruceros, autos, industriales europeos, emergentes importadores de energía y tecnología de alta valoración serían los más vulnerables. Oro y bonos dependerían del tipo de escalada: si domina el miedo sistémico, pueden actuar como refugio; si domina el shock inflacionario, pueden sufrir por yields y dólar.

La clave está en distinguir tres escenarios. En una escalada limitada, el mercado probablemente compra petróleo, defensa y dólar, pero no rompe la tendencia de bolsa. En una escalada energética seria, con Ormuz o GNL afectados, el golpe se desplaza a inflación, bancos centrales, aerolíneas, Europa y emergentes. En una escalada sistémica, con riesgo de guerra regional amplia o impacto en Asia, el mercado vende riesgo de forma más general: Nasdaq, semiconductores, emergentes, crédito y cíclicas.

El activo más importante para vigilar cualquier nueva escalada sigue siendo el Brent. Si sube unos dólares y se estabiliza, el mercado puede absorberlo. Si rompe con fuerza hacia zonas de 85-90, empieza a presionar inflación y sectores cíclicos. Si se acerca a 100, cambia todo: bancos centrales, bonos, consumo, márgenes y sentimiento. En geopolítica, el petróleo no solo es una materia prima. Es el puente entre el titular militar y el precio de todos los demás activos.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.