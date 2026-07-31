Intervención en el yen japonés: ¿qué ocurrió en episodios anteriores?

El éxito de sostener el yen depende directamente del diferencial de tasas entre la Reserva Federal y el Banco de Japón

Cuando una divisa se mueve con violencia, la intervención parece una demostración incontestable de poder. El Estado dispone de reservas, capacidad para sorprender y una orden que puede movilizar miles de millones en minutos. Sin embargo, la historia del yen plantea una pregunta menos simple: ¿puede una autoridad cambiar una tendencia creada por las tasas de interés, la inflación y los movimientos globales de capital, o solo puede interrumpirla durante un tiempo?

La pregunta ha regresado después del brusco fortalecimiento del yen del 30 de julio. El dólar llegó la semana anterior a 163,99 yenes, una zona no vista en cuatro décadas, y después cayó con rapidez durante una sesión en la que el yen llegó a apreciarse alrededor de un 3 por ciento. Los movimientos de liquidez del Banco de Japón apuntan a una posible compra de yenes por un importe cercano a 8,2 billones de yenes, pero el Ministerio de Finanzas todavía no había publicado la confirmación oficial al cierre de este análisis. Por tanto, debe hablarse de intervención sospechada, no confirmada.

Esta precisión es importante porque Japón no comunica cada operación en tiempo real. El Ministerio de Finanzas decide la intervención y el Banco de Japón la ejecuta como su agente. El ministerio publica posteriormente el importe agregado del periodo y, más adelante, el detalle diario. Una variación anormal de la cuenta corriente del banco central puede permitir una estimación, pero no sustituye al dato oficial.

¿Cómo funciona el mecanismo de intervención cambiaria?

El mecanismo es sencillo en apariencia. Para sostener al yen, las autoridades venden activos o depósitos en moneda extranjera, principalmente dólares, y compran yenes. La operación reduce temporalmente la demanda de dólares y obliga a cerrar posiciones a quienes estaban vendidos en la moneda japonesa. Si el mercado está apalancado, el movimiento puede amplificarse mediante órdenes de protección y falta de liquidez.

Japón dispone de una ventaja frente a los países que defienden una moneda débil con reservas escasas. Sus activos exteriores son enormes y durante años acumuló dólares mediante intervenciones destinadas a frenar la apreciación del yen. Aun así, las reservas no son infinitas y venderlas de forma repetida puede afectar al mercado de bonos estadounidenses y exigir coordinación diplomática. La capacidad de intervención es grande, pero el objetivo real suele ser corregir movimientos desordenados, no fijar para siempre un precio determinado.

Lecciones del pasado: el precedente de 1998 y 2003-2004

El episodio de 1998 ofrece una primera lección. Durante la crisis asiática, el dólar superó los 146 yenes y la debilidad de Japón se mezcló con problemas bancarios y recesión. Las autoridades japonesas compraron yenes y, en junio, Estados Unidos participó en una operación coordinada. El dólar retrocedió con fuerza. La intervención ganó credibilidad porque no fue una acción aislada y porque coincidió con un cambio en la percepción sobre la política económica y el sistema financiero japonés.

La coordinación aumentó el efecto, pero no fue la única causa. Una intervención funciona mejor cuando el mercado está demasiado posicionado y recibe una razón para revisar su escenario fundamental. Si la operación solo altera la oferta de divisas durante unas horas, el diferencial de tasas vuelve a atraer a los mismos participantes. En 1998, el apoyo estadounidense señaló que el nivel y la velocidad del movimiento preocupaban a más de una autoridad.

Entre 2003 y 2004 ocurrió lo contrario. Japón vendió yenes para frenar una apreciación que amenazaba a los exportadores y la salida de la deflación. En el ejercicio fiscal 2003, las operaciones alcanzaron 32,9 billones de yenes, un récord para aquel momento. La campaña fue enorme y persistente, pero no pudo eliminar indefinidamente la presión alcista. El mercado terminó respondiendo a las expectativas de crecimiento, los flujos comerciales y la política monetaria internacional.

Este periodo demuestra que el tamaño no garantiza el éxito permanente. Una intervención repetida puede suavizar el ritmo y ofrecer tiempo a empresas y autoridades. También puede elevar el coste de especular contra el gobierno. Pero, si los fundamentos continúan empujando en la dirección opuesta, cada operación necesita ser mayor o más frecuente. El mercado aprende a esperar la retirada oficial y vuelve a probar el nivel.

De la crisis de 2010 y 2011 al choque cambiario de 2022

En septiembre de 2010, Japón vendió yenes por primera vez en más de seis años después de que la moneda alcanzara máximos de quince años frente al dólar. El impacto inicial fue visible, aunque breve. La economía estadounidense mantenía tasas muy bajas y los inversores seguían buscando yenes en episodios defensivos. La operación no modificó esos incentivos y la moneda recuperó fortaleza.

El caso de marzo de 2011 fue diferente. Tras el terremoto y el tsunami, el yen se apreció hasta un máximo histórico cerca de 76 por dólar. El movimiento se relacionaba con expectativas de repatriación de capitales y con posiciones especulativas en un mercado alterado. El Grupo de los Siete coordinó ventas de yenes. La actuación conjunta tuvo un efecto potente porque eliminó la idea de que Japón estaría solo y porque respondió a una distorsión asociada a una catástrofe, no a una tendencia monetaria ordinaria.

La experiencia de 2022 se parece más al problema actual. La Reserva Federal elevaba tasas con rapidez mientras el Banco de Japón mantenía su política extremadamente expansiva. El diferencial de rendimientos incentivó el llamado carry trade, que consiste en financiarse en yenes baratos para comprar activos con mayor rentabilidad. Japón intervino el 22 de septiembre y de nuevo en octubre, gastando en total aproximadamente 9,2 billones de yenes para comprar su moneda.

Las operaciones provocaron movimientos intensos y obligaron a los especuladores a reducir exposición. No obstante, la tendencia solo perdió fuerza cuando cambió el entorno. La inflación estadounidense empezó a moderarse y el Banco de Japón sorprendió en diciembre ampliando la banda de control de la rentabilidad de sus bonos. La intervención compró tiempo; la convergencia de expectativas monetarias aportó continuidad.

Intervenciones recientes de 2024 a 2026

En 2024, las autoridades volvieron a actuar cuando el dólar superó 160 yenes. Entre finales de abril y mayo destinaron unos 9,8 billones de yenes. En julio emplearon otros 5,53 billones durante dos sesiones. El yen reaccionó con rapidez, pero la mejora duradera apareció después, cuando la reducción de posiciones de carry coincidió con expectativas de normalización del Banco de Japón y cambios en la perspectiva de tasas estadounidenses.

Lazard Asset Management ha estudiado cuatro ventanas de intervención desde 2022 y encuentra un patrón similar: una apreciación brusca del yen que puede prolongarse entre uno y tres meses cuando aparece un catalizador adicional. Sin ese apoyo, la tendencia de debilidad tiende a reaparecer. La intervención es más eficaz como puente hacia un cambio fundamental que como sustituto de ese cambio.

El precedente más próximo llegó entre el 28 de abril y el 27 de mayo de 2026. El Ministerio de Finanzas confirmó compras de yenes por 11,7349 billones, el mayor importe utilizado hasta entonces en un solo periodo. El dólar cayó más de un 2 por ciento durante el episodio, pero posteriormente regresó hacia 160. La presión procedía de la fortaleza del dólar, los precios de la energía y un diferencial de tasas todavía amplia.



Fuente: xStation5

La nueva operación sospechada se produce en un entorno algo distinto. El Banco de Japón mantuvo el 31 de julio su tasa oficial en el 1 por ciento, después de la subida de junio. Uno de los miembros prefería elevarlo al 1,25 por ciento. El banco central prevé una inflación subyacente cercana al 2,5 por ciento en el ejercicio fiscal 2026 y reconoce que la debilidad de la moneda encarece energía y alimentos. La normalización ha comenzado, pero sigue siendo gradual.

Al mismo tiempo, la Reserva Federal mantiene su rango entre el 3,50 y el 3,75 por ciento. El diferencial continúa favoreciendo las posiciones financiadas en yenes. Para que la intervención tenga un efecto más duradero, el mercado tendría que anticipar subidas japonesas más rápidas, menores rendimientos estadounidenses o una reducción del riesgo global que limite la demanda de dólares.

Estrategia, ejecuciones clave e impacto económico

La velocidad importa más que un número redondo. Las autoridades japonesas repiten que vigilan movimientos excesivos y desordenados, no un nivel concreto. Un avance gradual del dólar puede tolerarse durante más tiempo que una subida de varios yenes en pocas sesiones. Esta ambigüedad es deliberada: si los operadores conocieran el punto exacto, podrían concentrar posiciones justo antes y obligar al gobierno a gastar reservas.

También importa el momento de ejecución. Las operaciones suelen ser más efectivas cuando la liquidez es menor, el posicionamiento está concentrado y el mercado acaba de atravesar una referencia psicológica. El objetivo es provocar el máximo ajuste con el menor volumen posible. Una segunda intervención cercana puede reforzar la amenaza y disuadir a quienes intenten comprar dólares inmediatamente después.

Los efectos económicos son contradictorios. Un yen débil aumenta en moneda local los beneficios obtenidos por exportadores y multinacionales, pero encarece importaciones esenciales. Para los hogares, el impacto aparece en alimentos, combustibles y electricidad. Para las pequeñas empresas que compran insumos del exterior, reduce márgenes. La intervención busca evitar que la depreciación se convierta en una nueva fuente de inflación y erosione el consumo.

Desde un punto de vista técnico prudente, el máximo reciente próximo a 164 yenes por dólar queda como referencia de tensión. La reacción llevó al cruce hacia la zona de 158, aunque el dólar recuperó después niveles cercanos a 160,4. La incapacidad de volver rápidamente sobre 164 reforzaría el efecto disuasorio. Una recuperación sostenida por encima de esa zona mostraría que el mercado considera insuficiente la actuación. No existe, sin embargo, un nivel que garantice una nueva operación.

Escenarios proyectados para la divisa japonesa

El escenario más favorable para el yen combinaría intervenciones sucesivas con un mensaje más firme del Banco de Japón y una relajación de los rendimientos estadounidenses. En ese caso, el cierre de posiciones de carry podría transformar una corrección temporal en una tendencia de varios meses. La magnitud de las posiciones acumuladas haría que el movimiento se alimentara a sí mismo.

El escenario contrario aparecería si la inflación estadounidense obliga a mantener tasas altas mientras el Banco de Japón avanza con cautela. El mercado aprovecharía cada caída del dólar para reconstruir posiciones. Las autoridades podrían suavizar la velocidad, pero pagarían un coste creciente para defender la moneda sin modificar el diferencial de rentabilidad.

Los episodios anteriores dejan una conclusión clara. La intervención puede ser muy eficaz para romper una dinámica especulativa, elevar la volatilidad y comprar tiempo. Tiene mayor duración cuando es coordinada, inesperada y coherente con un cambio monetario posterior. Por sí sola, rara vez derrota una tendencia fundamental. Japón puede obligar al mercado a respetar el riesgo de una nueva operación, pero el destino del yen seguirá dependiendo de lo que hagan las tasas a ambos lados del Pacífico.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.