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09:36 · 1 de abril de 2026

ADP de EE.UU. supera expectativas, reacciona el índice del dólar

Conclusiones clave
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Conclusiones clave
  • El ADP de EE.UU. supera expectativas, reforzando la resiliencia del mercado laboral.
  • La creación de empleo se mantiene equilibrada entre bienes y servicios, señal de solidez estructural.
  • El USDIDX reacciona al alza, apoyado por expectativas de tasas más altas por más tiempo.

El informe ADP de EE.UU. (cambio en el empleo privado) se ubicó en 62k vs 40k esperado, señalando que el mercado laboral estadounidense se mantiene sólido en marzo.

El nivel de empleo privado aumentó en 62.000 (estimación: +40k) en marzo, frente a un dato revisado de +66k en febrero, según el ADP Research Institute y el Stanford Digital Economy Lab.

Desglose del informe ADP

Las estimaciones de los economistas se situaban en un rango entre +33k y +96k (25 economistas).

Los empleos en el sector de bienes aumentaron en 30.000, mientras que los empleos en el sector de servicios crecieron en 32.000.

Reacción del mercado

Los futuros del dólar estadounidense (USDIDX) suben tras la publicación del dato, reflejando un ajuste en las expectativas sobre la fortaleza de la economía y la trayectoria de las tasas en EE.UU.

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