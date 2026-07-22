Alphabet y Tesla presentan resultados. El negocio de IA de Google destaca, mientras Tesla acelera los planes de Optimus

Alphabet y Tesla presentaron sus resultados trimestrales tras el cierre del mercado estadounidense del miércoles. Alphabet volvió a registrar un sólido crecimiento impulsado por la inteligencia artificial y elevó sus previsiones de CAPEX para todo el año, mientras que Tesla publicó resultados mixtos, pero anunció nuevos avances para su robot humanoide Optimus y sus iniciativas de Robotaxi. En las operaciones posteriores al cierre, las acciones de Tesla caían cerca de 2,5%, mientras que Alphabet cotizaba con pérdidas moderadas.

Alphabet y Tesla presentaron sus resultados trimestrales tras el cierre del mercado estadounidense del miércoles. Alphabet volvió a registrar un sólido crecimiento impulsado por la inteligencia artificial y elevó sus previsiones de CAPEX para todo el año, mientras que Tesla publicó resultados mixtos, pero anunció nuevos avances para su robot humanoide Optimus y sus iniciativas de Robotaxi. En las operaciones posteriores al cierre, las acciones de Tesla caían cerca de 2,5%, mientras que Alphabet cotizaba con pérdidas moderadas.

Datos clave

Alphabet reportó ingresos por 119.800 millones de dólares , superando las expectativas de 117.000 millones de dólares , mientras que el BPA alcanzó los 2,26 dólares , frente a los 2,24 dólares previstos por el consenso.

reportó ingresos por , superando las expectativas de , mientras que el alcanzó los , frente a los previstos por el consenso. Los ingresos de Google Cloud aumentaron hasta 24.800 millones de dólares , muy por encima de las expectativas de 24.100 millones de dólares , y la compañía elevó sus previsiones de CAPEX para todo el año hasta 44.900 millones de dólares .

aumentaron hasta , muy por encima de las expectativas de , y la compañía elevó sus previsiones de para todo el año hasta . Tesla generó ingresos por 28.200 millones de dólares , ligeramente por debajo de los 28.300 millones de dólares esperados, mientras que el BPA ajustado fue de 0,33 dólares , superando el consenso de 0,32 dólares .

generó ingresos por , ligeramente por debajo de los esperados, mientras que el fue de , superando el consenso de . Tesla anunció que las primeras líneas de producción de Optimus están siendo instaladas en Gigafactory Texas, y que la producción de la primera generación comenzará más adelante este año.

Alphabet continúa demostrando la fortaleza de la IA

Alphabet volvió a superar las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en beneficios. Google Cloud fue uno de los segmentos con mejor desempeño, registrando ingresos por 24.800 millones de dólares y superando con comodidad las previsiones del mercado.

La compañía también continúa invirtiendo agresivamente en infraestructura para inteligencia artificial. Ahora se espera que los gastos de capital (CAPEX) para todo el año alcancen aproximadamente 44.900 millones de dólares, por encima del consenso de 44.200 millones de dólares, lo que refleja la continua expansión de sus centros de datos y de su capacidad de cómputo para modelos de inteligencia artificial.

Tesla: un negocio automotriz más débil y un mayor enfoque en Optimus

Tesla presentó resultados trimestrales mixtos. Los ingresos quedaron ligeramente por debajo de las expectativas, mientras que el BPA ajustado superó moderadamente las estimaciones de los analistas.

Sin embargo, la atención de los inversionistas se centró principalmente en la estrategia de inteligencia artificial y robótica de la compañía. Elon Musk anunció que las primeras líneas de producción del robot humanoide Optimus están siendo instaladas en Gigafactory Texas, y que se espera que la producción de la primera generación comience más adelante este año.

Tesla también anunció que:

Robotaxi ya opera en siete grandes áreas metropolitanas de Estados Unidos .

ya opera en siete grandes áreas metropolitanas de . La producción del Semi se ha retrasado hasta 2026 .

se ha retrasado hasta . El negocio de almacenamiento de energía ha vuelto a crecer.

La fábrica de Austin está aumentando la producción de semiconductores.

Aunque el negocio automotriz de Tesla continúa bajo presión, la compañía enfatiza cada vez más que su crecimiento de largo plazo estará impulsado por la conducción autónoma, la robótica y la inteligencia artificial, más que por las ventas de vehículos.

Gráficos de las acciones de Tesla y Alphabet (temporalidad D1)



Fuente: xStation5



Fuente: xStation5