🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (15.04.2026)

- Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales activos del mercado desde un enfoque de corto plazo.
- Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales activos del mercado desde un enfoque de corto plazo.
👉 ¿Quieres operar con una plataforma profesional?
Abre tu cuenta real en XTB aquí
Acciones de computación cuántica se disparan tras modelos de IA open-source de Nvidia
CoreWeave extiende su fuerte rebote y se acerca a una resistencia técnica
Morgan Stanley 1T 2026: ingresos récord y flujos de activos históricos
Kering se suma a la caída del sector lujo; resultados del 1T en segundo plano
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.