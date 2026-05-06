Análisis técnico: Bitcoin sube y se acerca a una importante zona de resistencia

Bitcoin subió hasta cerca de los $83.000 hoy, acercándose a la zona clave de resistencia definida por la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200, línea roja). Tras alcanzar ese nivel, el sentimiento se enfrió y el precio retrocedió aproximadamente $1.000, con BTC cotizando actualmente alrededor de los $81.400 por token. La pregunta clave ahora es si los alcistas aún tienen suficiente impulso para romper por encima de la barrera técnica que separa la tendencia bajista más amplia de un posible retorno a condiciones alcistas.

Una recuperación más duradera en los mercados cripto probablemente requeriría precios del petróleo más bajos y, en consecuencia, una mayor estabilidad en el conflicto de Oriente Medio. Tal escenario sigue siendo posible, aunque es difícil evaluar si su probabilidad es realmente tan alta como sugieren los recientes titulares de los medios estadounidenses. La respuesta de Irán al informe de Axios pareció relativamente cautelosa y lejos de ser entusiasta.

Por otro lado, si Irán acepta al menos parte de las principales demandas de Estados Unidos respecto al control del Estrecho de Ormuz, la libertad de las rutas marítimas y la supervisión de las instalaciones nucleares y el enriquecimiento de uranio, Bitcoin podría recibir otro catalizador alcista. Un soporte adicional podría provenir de la mejora del entorno regulatorio en Estados Unidos tras la Clarity Act, los continuos flujos hacia los ETF, la debilidad estructural del dólar estadounidense y de los rendimientos del Tesoro, así como de un retorno más amplio del impulso hacia activos negativamente correlacionados con el dólar.

Recientemente, el dólar se había fortalecido principalmente gracias a sólidos datos macroeconómicos y al aumento de los precios de la energía. Si esa tendencia se debilita, los activos de riesgo como Bitcoin podrían beneficiarse significativamente. Desde una perspectiva técnica, la zona clave de soporte para Bitcoin se mantiene alrededor de los $79.000–$80.000, que actuó como una resistencia importante durante un período prolongado antes de convertirse en soporte. Niveles de soporte inferiores se sitúan cerca de los $75.000–$76.000 y luego alrededor de los $70.000. En el lado alcista, una ruptura confirmada por encima de la EMA200 podría abrir el camino hacia los $90.000 y potencialmente borrar el impulso bajista más amplio que comenzó en enero de 2026.

Bitcoin (intervalo D1)



Fuente: xStation5