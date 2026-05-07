Anthropic y SpaceX unen fuerzas en infraestructura de IA y ambiciones de llevar servidores al espacio

Anthropic anunció el 6 de mayo un acuerdo con SpaceX para acceder a la capacidad total de Colossus 1, el supercomputador de IA en Memphis, Tennessee, con más de 220.000 procesadores Nvidia entre H100, H200 y GB200. La capacidad de 300 megawatts estará disponible en aproximadamente un mes.

Dario Amodei, CEO de Anthropic, declaró en una conferencia posterior al anuncio que la compañía creció 80 veces en ingresos anualizados durante el primer trimestre de 2026, impulsada principalmente por Claude Code, su herramienta de programación con IA. Ese ritmo supera la capacidad de aprovisionamiento bajo contratos tradicionales y obliga a buscar acuerdos de gran escala con proveedores que ya tienen capacidad instalada.

El impacto para los usuarios es bastante rápido, una vez que Anthropic duplicó los límites de Claude Code para planes pagos, eliminó los topes en horas de más ocupación para cuentas Pro y Max, y amplió el volumen de solicitudes disponibles para los modelos Claude Opus. En términos competitivos, la escasez de cómputo había sido una de las principales limitaciones para retener clientes empresariales frente a OpenAI y Google DeepMind.

Por qué SpaceX necesitaba este acuerdo tanto como Anthropic

xAI, la startup de inteligencia artificial de Musk, fue disuelta como entidad independiente el mismo día del anuncio y pasará a operar como SpaceXAI. En ese contexto, el arrendamiento de Colossus 1 es una estrategia de monetización directa, según un memo interno de abril, xAI tenía un índice de utilización de chips del 11%, con el 89% de su capacidad ociosa. Arrendar esa infraestructura convierte un costo fijo en ingresos recurrentes.

Para SpaceX como compañía que avanza hacia su oferta pública inicial, tener a Anthropic como cliente ancla de Colossus 1 refuerza el argumento ante inversionistas sobre la rentabilidad del negocio de infraestructura. A tasas de mercado vigentes de entre 1.5 y 2 millones de dólares por megawatt al año, el contrato podría representar entre 450 y 600 millones de dólares anuales para SpaceX, aunque los términos no fueron divulgados. El modelo replica lo que SpaceX ya ejecuta en lanzamiento satelital, la capacidad para competidores en condiciones comerciales, sin discriminación.

La siguiente frontera y las implicaciones competitivas

La parte más estratégica del acuerdo es la intención conjunta de desarrollar múltiples gigawatts de cómputo orbital. Anthropic y SpaceX expresaron formalmente su interés en centros de datos en el espacio, aprovechando energía solar sin las restricciones de tierra y refrigeración que limitan la expansión terrestre. SpaceX es la única organización con la cadencia de lanzamiento y la experiencia operativa para hacer de esto un programa de ingeniería viable en el corto plazo.

Para entender el alcance hay que leerlo en el contexto competitivo, en que OpenAI ha comenzado a reducir esfuerzos en proyectos como Sora para concentrarse en el mercado de programación con IA, precisamente donde Anthropic ha ganado tracción. Con Colossus 1 y sus acuerdos previos con Google para chips y servicios en la nube, Anthropic resuelve de forma sustancial el cuello de botella que más limitaba su expansión empresarial. El mismo día del anuncio, Ross Nordeen, el último cofundador de xAI en abandonar la compañía, se unió al equipo de cómputo de Anthropic. La competencia por talento e infraestructura tiene ahora, en Memphis, un epicentro concreto.