El Eurostoxx 50 presenta una jornada moderadamente positiva, con una subida intradía del 0,4%, mientras que el panorama general del mercado se mantiene favorable. Actualmente, el 71% de los componentes cotizan en terreno positivo, y el 60% de las acciones se mantienen por encima de sus medias móviles de 50 y 200 días, lo que sugiere que el repunte está ampliamente distribuido en el mercado. El índice se sitúa a tan solo un 1,5% de su máximo histórico, con rentabilidades del +1,0% en los últimos 7 días, del +3,4% en el último mes y del +5,0% en lo que va de año.

Sectores: materiales, finanzas e industria lideran el mercado.

Las subidas de hoy del Eurostoxx 50 están impulsadas principalmente por los sectores de Materiales, Finanzas, Comunicaciones, Tecnología e Industria. Materiales es el sector con mejor desempeño, con un aumento del 0,8%, respaldado por el sólido desempeño de Saint-Gobain (+1,83%) y BASF (+1,28%). Dentro de Finanzas, destacan UniCredit (+1,52%), BNP Paribas (+1,41%) y BBVA (+1,34%). Sin embargo, el sector no presenta un desempeño uniformemente positivo: Deutsche Bank (-2,29%) es actualmente el componente más débil entre los principales movimientos del día. En Industria, Airbus (+1,95%) y Safran (+1,38%) están teniendo un buen desempeño, mientras que la presión sobre el índice proviene de nombres como Bayer (-1,77%), Siemens Energy (-1,69%) y Anheuser-Busch InBev (-0,90%).

Las recompras de acciones proporcionan un impulso adicional a las acciones europeas.

Otro factor que impulsa el mercado europeo es el récord de recompras de acciones. Según Barclays, las empresas del índice Stoxx 600 recompraron acciones por un valor aproximado de 18.000 millones de euros en abril, una cifra cercana a los máximos y muy superior a la media estacional. Barclays también señala que casi el 80% de los programas de recompra anunciados para 2026 siguen sin ejecutarse, lo que podría seguir proporcionando un respaldo técnico a la demanda de acciones europeas en los próximos meses.

Programas de recompra anunciados

Siemens anunció un programa de recompra de acciones por valor de 6.000 millones de euros.

Shell anunció un programa de recompra de acciones por valor de 3.000 millones de dólares.

Eni anunció un programa de recompra de acciones por valor de 1.500 millones de euros.

ING anunció un programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de euros.

Barclays destacó a Deutsche Bank como una de las empresas con un gran volumen de recompras pendientes en relación con su capitalización bursátil, que deberán ejecutarse antes de finales de agosto.

Tenaris, Quilter, Bridgepoint, British American Tobacco, Serco y Royal Unibrew también fueron identificadas como empresas con programas de recompra de acciones pendientes relativamente grandes.

El panorama actual de los futuros del Eurostoxx 50 sigue siendo positivo, aunque más selectivo que eufórico. Al mismo tiempo, la valoración del índice, con un PER histórico de 18,7x, se mantiene relativamente baja en comparación con los múltiplos de valoración de los principales índices bursátiles estadounidenses.