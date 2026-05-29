Datos de inflación de Alemania muy por debajo de las expectativas. ¿Una señal dovish para el BCE?

Los datos de inflación de Alemania se ubicaron por debajo de las expectativas del mercado, mostrando que los precios cayeron un 0.1% mensual en mayo según la medición del IPCA y hasta un 0.2% mensual según el IPC. La publicación tiene un tono claramente dovish antes de la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE).

IPCA de Alemania interanual (Preliminar): 2.70% (pronóstico: 2.8%; previo: 2.90%)

2.70% (pronóstico: 2.8%; previo: 2.90%) IPC de Alemania interanual (Preliminar): 2.60% (pronóstico: 2.9%; previo: 2.90%)

2.60% (pronóstico: 2.9%; previo: 2.90%) IPCA de Alemania mensual (Preliminar): -0.10% (pronóstico: 0.0%; previo: 0.50%)

-0.10% (pronóstico: 0.0%; previo: 0.50%) IPC de Alemania mensual (Preliminar): -0.20% (pronóstico: 0.1%; previo: 0.60%)

El EUR/USD permanece por debajo de 1.166 hoy y continúa cotizando bajo la resistencia clave marcada por la EMA de 200 días (línea roja). El par se encuentra actualmente consolidando dentro del rango de 1.1570–1.1760, mientras que las medias móviles se están aplanando, lo que sugiere la ausencia de un impulso direccional claro. Una lectura del RSI cercana a 47 y un MACD neutral indican un equilibrio entre compradores y vendedores. Desde una perspectiva técnica, una ruptura por encima de 1.1760 podría abrir el camino hacia 1.19, mientras que un movimiento por debajo de 1.1570 aumentaría el riesgo de una prueba de la zona de soporte entre 1.14 y 1.15.



Fuente: xStation5