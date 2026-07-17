Apertura de Mercado en EE.UU.: El mercado extiende las pérdidas mientras aumentan las preocupaciones de los inversionistas

- Wall Street amplía sus pérdidas por el deterioro del sentimiento hacia las tecnológicas, la escalada geopolítica y la debilidad del sector de semiconductores.
- Netflix decepcionó con sus resultados y proyecciones, mientras varias compañías tecnológicas y de chips registran fuertes caídas.
- Los últimos datos macroeconómicos de Estados Unidos fueron inferiores a las expectativas, reforzando las dudas sobre la fortaleza de la economía.
- Wall Street amplía sus pérdidas por el deterioro del sentimiento hacia las tecnológicas, la escalada geopolítica y la debilidad del sector de semiconductores.
- Netflix decepcionó con sus resultados y proyecciones, mientras varias compañías tecnológicas y de chips registran fuertes caídas.
- Los últimos datos macroeconómicos de Estados Unidos fueron inferiores a las expectativas, reforzando las dudas sobre la fortaleza de la economía.
El mercado bursátil estadounidense inicia la última sesión de la semana con nuevas caídas. Los mayores retrocesos se observan en los futuros del US100, reflejando el deterioro del sentimiento hacia el sector tecnológico. Las pérdidas rondan el 1,5%. El Nasdaq 100 se encuentra ahora aproximadamente un 7% por debajo de su máximo reciente.
A las preocupaciones sobre la salud de las empresas tecnológicas, el rally de la inteligencia artificial y el sector de semiconductores, se suma cada vez con mayor fuerza la escalada del conflicto en el estrecho de Ormuz. Irán respondió a los nuevos bombardeos sobre su territorio con ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico.
Los temores inflacionarios tampoco disminuyen debido a las noticias provenientes de Rusia. Las preocupaciones sobre las cosechas y las exportaciones de trigo y petróleo son cada vez mayores. Además, los ataques ucranianos, cada vez más efectivos, están afectando la industria petrolera y el transporte marítimo en el mar de Azov.
El sentimiento negativo también se ve reforzado por los últimos resultados financieros de Netflix. El líder del streaming decepcionó tanto por sus resultados como por sus proyecciones, y las preocupaciones sobre la situación de la compañía se están extendiendo al resto del sector.
Noticias corporativas
- Netflix (NFLX.US): Los resultados del segundo trimestre de 2026 mostraron un BPA de 0,80 dólares, prácticamente en línea con las expectativas del mercado. Los ingresos ascendieron a 12.560 millones de dólares, por debajo de las previsiones de Wall Street, que se situaban entre 12.580 y 13.000 millones de dólares. Sin embargo, lo que más presionó a la acción fueron las proyecciones. La compañía anticipó un BPA de 0,82 dólares para el tercer trimestre, también inferior a las estimaciones. La acción cae más de 10%.
- Intuitive Surgical (ISRG.US): El fabricante de los robots quirúrgicos da Vinci retrocede cerca de 10% tras presentar sus resultados del segundo trimestre. A pesar de superar las expectativas en beneficios, la compañía no elevó sus previsiones para el conjunto del ejercicio fiscal.
- SpaceX (SPXC.US): El vuelo de prueba previsto de Starship fue cancelado pocos minutos antes del lanzamiento el jueves debido a una falla en uno de los motores del cohete. La acción pierde 4% y ahora cotiza por debajo de su precio de salida a bolsa.
- Sector de semiconductores: Las acciones de fabricantes de semiconductores y memorias continúan en tendencia bajista. Intel, Marvell y AMD retroceden alrededor de 4% en la apertura. Nvidia, Micron y Broadcom caen más de 2%.
- Nebius (NBIS.US): La compañía Neo Cloud emitió 775 millones de dólares en bonos garantizados. Según informó la administración, la demanda por estos instrumentos de deuda superó ampliamente la oferta. La acción cae 14%.
Análisis técnico del US100 (intervalo D1)
Los vendedores han tomado recientemente el control del gráfico, llevando al precio por debajo de las resistencias correspondientes a los retrocesos de Fibonacci del 38,2% y del 50%. El siguiente objetivo para los vendedores es una ruptura por debajo de los 28.445 puntos, desde donde podrían extender la corrección hacia la zona de los 27.000 puntos. En apoyo de los compradores aparece una doble zona de soporte técnico formada por la EMA de 100 períodos y el retroceso de Fibonacci del 61,8%. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en 40, lo que refleja debilidad, aunque todavía no entra en territorio de sobreventa. Por su parte, el indicador MACD continúa favoreciendo a los vendedores. Fuente: xStation5
Datos macroeconómicos
- Los permisos de construcción registraron una caída mayor a la esperada. En junio se emitieron 1,36 millones de permisos, frente a una previsión de 1,40 millones.
- Los precios de exportación de Estados Unidos cayeron 0,6%, una disminución superior a la esperada, mientras que los precios de importación aumentaron 0,3%, muy por encima de las previsiones.
- La producción industrial aumentó 0,1% en junio, por debajo de la expectativa del mercado de 0,2%.
- En conjunto, las publicaciones macroeconómicas dibujan un panorama negativo para la economía de Estados Unidos, que aún parece estar oculto por un crecimiento nominalmente sólido del PIB y por la desaceleración de la inflación.
- Treinta minutos después de la apertura del mercado se publicarán los datos de la Universidad de Michigan. El mercado espera una ligera mejora en la confianza del consumidor y una disminución de las expectativas de inflación.
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