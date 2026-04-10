Apertura de mercado en EE.UU.: el mercado se calma antes de la temporada de resultados

- Wall Street inicia la sesión con calma, tras recuperar cerca de un 9% desde mínimos recientes.
- El foco vuelve a tecnología e inteligencia artificial, pese a precios elevados del petróleo.
- La temporada de resultados será clave, comenzando con el sector financiero.
- Wall Street inicia la sesión con calma, tras recuperar cerca de un 9% desde mínimos recientes.
- El foco vuelve a tecnología e inteligencia artificial, pese a precios elevados del petróleo.
- La temporada de resultados será clave, comenzando con el sector financiero.
La última sesión de una semana turbulenta en Wall Street comienza con un sentimiento de calma y optimismo cauteloso. Desde el mínimo local del 31 de marzo, los principales índices estadounidenses han recuperado alrededor de un 9%, regresando a niveles previos al inicio de la guerra en Irán, a pesar de la falta de perspectivas sólidas de paz en la región.
Hoy, la mayoría de los futuros sobre índices principales se mantienen cerca de los niveles de apertura, limitando las subidas a aproximadamente 0,2%.
A pesar de que los precios del petróleo se mantienen cerca de los 100 USD por barril, el mercado parece estar desplazando nuevamente su atención hacia el sector tecnológico y la inteligencia artificial.
Al mismo tiempo, la próxima semana marca el inicio oficial de una nueva temporada de resultados corporativos. El sector financiero será el primero en reportar, con resultados de Goldman Sachs y FB Financial programados para el lunes.
Datos macroeconómicos
La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó los datos de inflación de EE. UU. (marzo). En línea con las expectativas del mercado, el crecimiento de precios se aceleró de forma notable en medio del conflicto con Irán, aunque el dato final quedó ligeramente por debajo del consenso.
También se observa una diferencia clara entre la inflación general y la subyacente, lo que indica qué categorías de consumo son las principales responsables del aumento de precios.
Inflación IPC (a/a): 3,3% (esperado: 3,4%; previo: 2,4%)
Inflación IPC subyacente (a/a): 2,6% (esperado: 2,7%; previo: 2,5%)
US100 (D1)
El gráfico muestra un rápido y decisivo retorno del control comprador tras el rebote desde el nivel de 23.000 puntos. Las medias móviles EMA están retomando un sesgo alcista, y el MACD envía una señal claramente positiva. El escenario base parece ser un test de los 26.000 puntos, aunque los compradores deben prestar atención a un RSI en aumento. Fuente: xStation5
Noticias corporativas
- CoreWeave (CRWV.US): El operador de infraestructura cloud anunció una alianza con Anthropic. Uno de los principales desarrolladores de modelos de IA arrendará capacidad de cómputo de la compañía. Las acciones suben cerca de un 3%.
- Lumentum Holdings (LITE.US): El CEO destacó una fuerte demanda de sus soluciones, impulsada por el crecimiento de la inteligencia artificial. La acción sube más de un 2%.
- Nike (NKE.US): El grupo de ropa recibió una recomendación negativa por parte de una firma de inversión. Las acciones caen alrededor de un 1%.
- Palantir (PLTR.US): Uno de los principales proveedores de soluciones de IA para gobiernos y grandes empresas registra una nueva caída significativa, impulsada por preocupaciones sobre la competencia de las soluciones de Anthropic.
- Organon (OGN.US): La compañía farmacéutica sube más de un 20% después de que Economic Times informara que Sun Pharmaceutical podría adquirirla por 12.000 millones de USD.
- CrowdStrike (CRWD.US) y Palo Alto (PANW.US): Ambas compañías vuelven a caer en medio de preocupaciones sobre las capacidades del modelo “Claude Mythos” de Anthropic.
IPC de EE. UU. sube, pero queda por debajo de lo esperado
Gráfico del día: CH50cash – las acciones chinas pasan a la ofensiva (10.04.2026)
Premercado: IPC en EE. UU. enfría a la Fed y sorprende al mercado pese al impacto del petróleo por la guerra
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