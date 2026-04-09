Apertura de mercado en EE. UU.: el PIB enfría el sentimiento mientras persisten las tensiones en Oriente Medio

Hoy, los inversores de Wall Street recibieron señales mixtas de la economía estadounidense, analizadas en el contexto de unas condiciones geopolíticas frágiles en Oriente Medio y precios del petróleo persistentemente altos. Los datos mostraron que el gasto del consumidor en EE. UU. en febrero aumentó según lo esperado en un 0,5% mensual, mientras que la inflación subyacente medida por el PCE se mantuvo en 0,4%, lo que indica que el consumo sigue apoyando a la economía a pesar de las importantes presiones de costos sobre los hogares.

Los ingresos personales cayeron un 0,1%, y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo superaron las previsiones, lo que sugiere que el mercado laboral comienza a mostrar señales de ligero enfriamiento.

El Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre creció más lentamente de lo estimado anteriormente, alcanzando solo un 0,5% anualizado. Durante el mismo período, el gasto de los hogares aumentó apenas un 1,9%, lo que señala una clara desaceleración del crecimiento económico, aunque los consumidores continúan respaldando la expansión.

La inflación, medida por el deflactor del PIB y el PCE subyacente, se mantiene moderada en 3,7% trimestral y 2,7% anual.

Estas cifras se superponen con una situación geopolítica altamente frágil. Tras el anuncio de un alto el fuego condicional entre EE. UU. e Irán, que debía dar cierto alivio a los mercados, las declaraciones de las partes resultaron contradictorias. Irán acusa a Israel de continuar los ataques en el sur del Líbano, amenazando con retirarse de la tregua, mientras que el lado estadounidense-israelí sostiene que las acciones de Israel en Líbano no formaban parte del acuerdo formal y, por lo tanto, no violan sus términos. Esta discrepancia mantiene la paz frágil y eleva el riesgo de escalada regional.

Los precios del petróleo se mantienen elevados, sosteniendo las presiones de costos en la economía e impactando la inflación. Los altos costos energéticos se traducen en mayores gastos de transporte y producción, lo que limita el margen para recortes de tasas y reduce el apetito por riesgo de los inversores. Los mercados bursátiles muestran cautela, con el S&P 500 y el Nasdaq ligeramente a la baja, reflejando la incertidumbre de los inversores al equilibrar datos macro sólidos pero en desaceleración frente a un entorno geopolítico inestable.

El crecimiento del PIB en el cuarto trimestre fue más débil de lo estimado inicialmente, y el consumo privado crece de forma moderada. La inflación se mantiene estable, pero no cae lo suficiente como para indicar claramente los próximos movimientos de la Fed. Los datos de hoy no facilitan las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal, aunque los mercados coinciden en que las próximas publicaciones serán mucho más importantes y probablemente proporcionarán señales más claras sobre la dirección de la política monetaria.

Fuente: xStation5

Futuros de renta variable en EE. UU.

Los futuros del S&P 500 (US500) muestran hoy ligeras caídas. El mercado reacciona no solo a datos macroeconómicos de EE. UU. moderadamente más débiles, que sugieren una desaceleración del crecimiento económico, sino principalmente al aumento de la incertidumbre geopolítica en torno a Irán y Oriente Medio.

Las tensiones regionales y las declaraciones contradictorias sobre el alto el fuego condicional mantienen la cautela de los inversores, limitando la toma de riesgo.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

CoreWeave (CRWV.US) anunció una ampliación de su asociación a largo plazo con Meta Platforms (META.US) mediante un nuevo acuerdo por aproximadamente 21.000 millones de dólares, proporcionando capacidad de computación en la nube para proyectos de inteligencia artificial hasta finales de 2032. El acuerdo amplía la colaboración existente y subraya las crecientes necesidades de infraestructura de IA de Meta y el papel de CoreWeave como proveedor clave de capacidad computacional.

Chevron (CVX.US) sube en el pre-market después de anunciar que, aunque la producción del primer trimestre cayó en parte debido al impacto de la guerra en Irán, los mayores precios del petróleo y el gas impulsaron significativamente las ganancias del segmento upstream. La compañía espera que los beneficios por extracción sean entre 1.600 y 2.200 millones de dólares superiores al trimestre anterior, a pesar de las limitaciones de volumen por interrupciones en Asia Central y menor producción en Oriente Medio.

Las acciones de Applied Digital (APLD.US) caen tras sus resultados fiscales del tercer trimestre, a pesar del crecimiento de ingresos y la mejora en el desempeño operativo. El beneficio neto sigue siendo negativo, pero el EBITDA ajustado está aumentando, y la dirección destaca la expansión en el segmento de centros de datos para IA y el desarrollo de nuevos campus de infraestructura.

Oracle (ORCL.US) está ampliando su oferta basada en inteligencia artificial, introduciendo un conjunto de aplicaciones impulsadas por agentes diseñadas para automatizar tareas en finanzas, recursos humanos, cadena de suministro y atención al cliente. Las nuevas herramientas buscan mejorar la eficiencia operativa de las empresas que utilizan Oracle Cloud y atraer más clientes a la plataforma.

Amazon (AMZN.US) y Eli Lilly (LLY.US) están en el foco después de que Amazon Pharmacy anunciara que comenzará a vender una nueva píldora para la pérdida de peso aprobada por la FDA. El producto estará disponible en ubicaciones de Amazon con entrega el mismo día, abriendo un nuevo segmento de mercado para la compañía y potencialmente impactando la demanda de productos de Eli Lilly.