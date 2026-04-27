Apertura de mercado en EE. UU.: Irán, AI y Fed ponen a prueba a los mercados

Wall Street inicia el último lunes del mes, marcando el comienzo de una semana caracterizada por alta sensibilidad del mercado. Al mismo tiempo, convergen tres factores clave: la situación geopolítica con Irán, las expectativas de resultados de las grandes tecnológicas y la reunión de la Reserva Federal del miércoles. Esta combinación no genera un único motor dominante, sino un entorno donde los mercados reaccionan con mayor rapidez a la información y muestran menor tolerancia a desviaciones entre expectativas y datos reales.

El factor más inmediato sigue siendo Irán, donde surgen reportes sobre posibles intentos de desescalada. Los medios apuntan a propuestas que incluirían una relajación temporal del conflicto y el aplazamiento de negociaciones nucleares más directas a cambio de la apertura del Estrecho de Ormuz. Cualquier señal de estabilización o escalada impacta directamente en materias primas y apetito por riesgo, generando movimientos de corto plazo en los mercados.

El segundo foco clave son los resultados de las grandes tecnológicas, que actualmente actúan como principal motor del sentimiento bursátil. Esta semana reportan Microsoft, Meta, Amazon y Google. Las expectativas son extremadamente elevadas: los inversionistas ya no solo buscan superar estimaciones, sino confirmar la narrativa de crecimiento impulsada por la inteligencia artificial. Según el consenso, el sector tecnológico mostraría fuerte crecimiento de beneficios, superando al mercado general, junto con expansión de ingresos y mejora de márgenes pese al fuerte gasto en infraestructura de AI. En este contexto, incluso resultados sólidos podrían no ser suficientes si no cumplen con las altas expectativas, mientras que cualquier decepción podría generar ajustes bruscos en valuaciones.

El tercer factor es la reunión de la Fed del miércoles. Las decisiones y el tono del banco central afectan directamente las condiciones financieras globales, determinando el costo del capital y las expectativas de política monetaria. La clave será si la Fed mantiene una postura cauta frente a inflación y crecimiento o si muestra mayor flexibilidad. Para el sector tecnológico, altamente sensible a las tasas, incluso cambios sutiles pueden tener impacto significativo en las valoraciones.

En conjunto, esta es una semana en la que tres fuerzas independientes actúan simultáneamente: la geopolítica influye en commodities y riesgo, los resultados tecnológicos ponen a prueba la narrativa de AI y la Fed define el marco monetario global. En este entorno, es poco probable que los mercados sigan una dirección única, reaccionando más bien de forma dinámica a cambios en expectativas, con una volatilidad impulsada por la interpretación de la información.



Fuente: xStation5



Los futuros del S&P 500 (US500) cotizan ligeramente a la baja, reflejando cautela pese a una temporada de resultados sólida. Los inversionistas reducen exposición antes del miércoles, cuando se conocerán tanto los resultados de las Big Tech como la decisión de la Fed. Predomina una postura de esperar y ver, con un sesgo ligeramente defensivo en el corto plazo.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Microsoft (MSFT.US): cae tras reportes de que OpenAI está reestructurando los términos de su alianza, eliminando el acuerdo de reparto de ingresos. El mercado interpreta esto como una reducción del beneficio directo del boom de AI para Microsoft, aunque la relación estratégica se mantiene.

Domino’s Pizza (DPZ.US): retrocede tras resultados del T1 2026 que decepcionaron, principalmente en ventas comparables, señalando debilidad en la demanda del consumidor, especialmente en EE.UU.

Verizon (VZ.US): sube tras sorprender con adiciones netas positivas de suscriptores móviles (alrededor de 55.000 frente a caídas esperadas) y elevar su guía de beneficios para 2026, indicando mejora operativa.

Super Micro Computer (SMCI.US): anuncia la apertura de su mayor campus en Silicon Valley, enfocado en acelerar la producción de infraestructura para centros de datos de inteligencia artificial.

Alphabet (GOOGL.US): en foco tras reportes de una posible colaboración con MediaTek para la producción de chips TPU de octava generación.