Apertura de Mercado en EE.UU.: Wall Street rebota mientras la IA y los semiconductores eclipsan las preocupaciones sobre Irán

Wall Street intenta recuperarse hoy tras las débiles sesiones recientes. Los principales índices estadounidenses abrieron al alza, mientras los mercados vuelven a centrar su atención en los activos de riesgo. Tras un período de mayor incertidumbre vinculado a los acontecimientos geopolíticos en Medio Oriente, los mercados muestran señales de estabilización y un retorno a un escenario más constructivo.

Desde ayer, los mercados estuvieron dominados por las preocupaciones de que el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán pudiera generar una mayor incertidumbre. Los inversionistas han seguido de cerca el posible impacto del conflicto sobre los precios del petróleo, las expectativas de inflación y las futuras decisiones de la Reserva Federal. Cualquier novedad relacionada con acciones militares o posibles negociaciones diplomáticas continúa siendo un factor capaz de modificar rápidamente el sentimiento del mercado.

Sin embargo, hoy los mercados muestran señales de renovado optimismo. El escenario base parece ser que la situación en torno a Irán sigue siendo cambiante, pero aún existe margen para las negociaciones y los esfuerzos por evitar una mayor escalada. Como resultado, el capital está regresando gradualmente a la renta variable, mientras que la presión vendedora observada en las últimas sesiones comienza a disminuir.

Uno de los principales impulsores del rebote de hoy es el sector tecnológico, especialmente las compañías vinculadas a los semiconductores. Los fabricantes de chips se recuperan de la presión reciente, beneficiándose de una mejora en el sentimiento hacia el sector tecnológico chino. Tras las últimas caídas, el mercado está aprovechando niveles de precios más atractivos, mientras que la inteligencia artificial (IA) y la creciente demanda de chips avanzados vuelven a posicionarse como temas centrales para los inversionistas.

Al mismo tiempo, los datos económicos de Estados Unidos continúan siendo el foco de atención. Las últimas cifras del mercado laboral mostraron una nueva disminución en las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, lo que sugiere que las condiciones laborales siguen siendo relativamente sólidas. Esta es una señal importante, ya que un mercado laboral resiliente reduce las preocupaciones sobre una desaceleración económica abrupta.

Por otra parte, la Reserva Federal sigue siendo uno de los principales focos del mercado. Las últimas minutas del FOMC mostraron que los responsables de la política monetaria mantienen una postura cautelosa y continúan destacando el riesgo de una inflación persistente. Una postura más restrictiva por parte de la Fed limita las expectativas de rápidos recortes de las tasas de interés, uno de los factores más relevantes para la valoración de los activos financieros.

El rebote de hoy en Wall Street parece responder más a un intento de estabilización tras la volatilidad reciente que a un regreso pleno del optimismo. Los mercados continúan equilibrando tres grandes factores: la evolución geopolítica, la fortaleza de la economía estadounidense y la trayectoria futura de la política monetaria. Por ahora, los compradores parecen recuperar el control, aunque los mercados siguen siendo altamente sensibles a cualquier novedad relacionada con Irán y a los comentarios provenientes de la Reserva Federal. La sesión de hoy demuestra que, pese a las múltiples fuentes de incertidumbre, el apetito por el riesgo sigue presente, especialmente cuando surgen señales de una posible estabilización.

Los futuros del S&P 500 (US500) cotizan al alza durante la jornada, con los mercados iniciando la sesión en un tono ligeramente más positivo pese a la persistente incertidumbre geopolítica. Tras la reciente volatilidad provocada por las tensiones entre Estados Unidos e Irán, los inversionistas muestran señales limitadas de pánico, mientras la atención comienza a desplazarse gradualmente hacia la próxima temporada de resultados corporativos. El mercado parece descontar que el actual intercambio de ataques entre ambos países permanecerá contenido y no evolucionará hacia un conflicto más amplio. El hecho de que los canales diplomáticos permanezcan abiertos también contribuye a mantener un optimismo moderado entre algunos inversionistas.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Las acciones de Micron (MU.US) avanzan durante la sesión después de que la compañía anunciara una importante expansión de sus planes de inversión en Estados Unidos, los cuales superarán los 250.000 millones de dólares hacia 2035. La empresa busca ampliar su capacidad de producción nacional de chips de memoria para responder al creciente aumento de la demanda impulsada por el desarrollo de la inteligencia artificial y la expansión de los centros de datos. El mercado reaccionó positivamente al anuncio, ya que las inversiones de Micron se alinean con la tendencia global de incrementar la capacidad de fabricación de semiconductores.

Las acciones de Cerebras Systems (CBRS.US) también suben durante la jornada, luego de que la compañía anunciara planes para realizar inversiones por varios miles de millones de dólares en infraestructura de IA en Europa. La empresa pretende ampliar significativamente su capacidad de procesamiento en la región y se espera que parte de esta nueva infraestructura respalde proyectos de OpenAI, reforzando la narrativa positiva en torno al sector de la inteligencia artificial.

Las acciones de PepsiCo (PEP.US) cotizan bajo presión hoy, a pesar de que la compañía reportó ingresos del segundo trimestre superiores a las expectativas del mercado. La reacción negativa responde principalmente a las preocupaciones sobre el crecimiento futuro de las ventas y a las señales de que la persistencia de la inflación y la incertidumbre económica podrían llevar a los consumidores a moderar su gasto. Los mercados están centrando su atención en el desafío más amplio que enfrenta el sector de consumo, donde los clientes se muestran cada vez más selectivos pese a la solidez de los ingresos reportados.

Las acciones de IBM (IBM.US) también operan bajo presión, con una caída cercana al 3%, después de que surgieran reportes de que Starbucks (SBUX.US) está desarrollando sus propias herramientas basadas en inteligencia artificial, las cuales eventualmente podrían reemplazar parte de las soluciones tecnológicas proporcionadas actualmente por proveedores externos, entre ellos IBM. El mercado teme que la creciente adopción de sistemas de IA desarrollados internamente reduzca la demanda por software y servicios tecnológicos tradicionales. Para IBM, esto pone de manifiesto una transformación más amplia dentro de la industria, en la que cada vez más empresas buscan desarrollar sus propias soluciones impulsadas por inteligencia artificial, modificando la relación entre las compañías y sus proveedores tecnológicos.