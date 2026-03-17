Apertura de mercado: La confianza geopolítica acelera el crecimiento de los índices

Wall Street mantiene el tono positivo, con avances en los principales índices a pesar de que el petróleo continúa por encima de los 100 dólares por barril. Esta combinación sugiere que los inversores están descontando un escenario de desescalada gradual del conflicto en Medio Oriente.El Dow Jones sube alrededor de 1%, el S&P 500 avanza cerca de 0.8% y el Nasdaq gana aproximadamente 0.7%.

Optimismo basado en expectativas más que en hechos

El mercado parece estar en una fase en la que busca activamente argumentos para sostener un escenario positivo, apoyado en expectativas más que en hechos concretos.Los reportes sobre posibles negociaciones informales entre las partes son rápidamente desmentidos, pero su presencia en el flujo de noticias es suficiente para mantener el sentimiento favorable.Esto implica que cualquier señal que sugiera acercamientos puede ser interpretada como un avance significativo, incluso si su credibilidad es limitada. Este entorno favorece subidas adicionales, pero también incrementa el riesgo de correcciones bruscas si las expectativas no se cumplen.

Atención a la Reserva Federal

Al mismo tiempo, los inversores están prestando mayor atención a la política monetaria y a las señales de la Reserva Federal. De cara a la decisión del FOMC, las expectativas han cambiado de forma notable. Hasta hace poco, el mercado consideraba posible un recorte de tasas en junio, pero este escenario ha sido en gran medida descartado. La principal razón es la incertidumbre sobre la trayectoria de la inflación, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas y su impacto en los precios de las materias primas.

Micron y el termómetro del sector tecnológico

Otro factor relevante para el corto plazo serán los resultados de Micron, que ha ganado protagonismo debido a la escasez estructural de memoria tanto en el mercado de consumo como en centros de datos. La compañía es vista como un indicador clave de la salud del sector de semiconductores, particularmente en el segmento de memoria. El mercado espera que la dirección confirme una demanda sólida y perspectivas positivas, lo que podría respaldar no solo a la empresa, sino a todo el sector tecnológico, uno de los principales motores de las subidas recientes en Wall Street.

Contexto general del mercado

Las ganancias actuales se apoyan en la expectativa de que lo peor del mercado ya ha quedado atrás, pese a la falta de confirmación clara. El sentimiento positivo también está respaldado por fundamentos económicos sólidos y por la expectativa de que el sector tecnológico mantenga su fortaleza.Sin embargo, persisten importantes riesgos, especialmente en torno a la inflación y a las decisiones futuras de la Fed, que podrían cambiar rápidamente el tono del mercado. Fuente: xStation5

Futuros del S&P 500

Los futuros del US500 (S&P 500) registran fuertes subidas, impulsados por el optimismo de los inversores. El mercado asume que la fase más difícil ya ha pasado y descuenta que no habrá una escalada adicional del conflicto en Medio Oriente. Este sentimiento también se ve reforzado por filtraciones sobre posibles avances en negociaciones entre EE. UU. e Irán. Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Nvidia (NVDA.US)

Durante la conferencia GTC, la compañía destacó la importancia de la inteligencia artificial agentiva y señaló que tecnologías basadas en OpenClaw podrían transformar las empresas SaaS en sistemas autónomos. Nvidia también busca expandir su crecimiento mediante inversiones en herramientas y plataformas propias, tanto de hardware como de software.

Aldeyra (ALDX.US)

Las acciones caen con fuerza después de que la FDA rechazara la solicitud de registro del fármaco reproxalap, al considerar que los datos clínicos no demuestran su eficacia. La empresa planea reunirse con el regulador, pero no prevé iniciar nuevos ensayos por ahora.

Beyond Meat (BYND.US)

La compañía anunció un retraso en la presentación de su informe anual 2025, debido a la necesidad de revisar inventarios, incluyendo existencias obsoletas. La noticia presionó la acción a la baja, aunque los resultados preliminares del cuarto trimestre se mantienen en línea con lo esperado.

Playboy (PLBY.US)

Las acciones suben alrededor de 9% tras resultados financieros más sólidos y planes para reducir deuda. La empresa ha registrado cuatro trimestres consecutivos de EBITDA ajustado positivo y continúa mejorando su perfil financiero.

Delta Air Lines (DAL.US)

Las acciones avanzan después de que la compañía elevara su previsión de ingresos para el primer trimestre. La fuerte demanda en marzo impulsa las expectativas, y pese al aumento en los costos de combustible, la empresa mantiene sus previsiones de beneficios, mostrando resiliencia operativa.



Análisis de la apertura del mercado

HOY Wall Street abre con tono positivo, impulsado por el optimismo geopolítico, a pesar de que el petróleo se mantiene sobre los $100. El mercado descuenta un escenario favorable, aunque basado en expectativas, lo que aumenta el riesgo de movimientos bruscos. En este seminario analizaremos los principales drivers de la apertura

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