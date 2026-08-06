Apertura de Wall Street: el S&P 500 muestra fortaleza mientras los semiconductores se rezagan 🚩 Western Digital cae un 12%

Desde una perspectiva técnica, el S&P 500 se encuentra apenas un 0,2% por debajo de su máximo histórico, mientras que más del 70% de sus componentes continúa cotizando por encima de sus medias móviles de 200 días, lo que apunta a una amplitud de mercado saludable. Durante la última sesión, las acciones de salud, materiales y finanzas mostraron un mejor desempeño, mientras que los servicios de comunicación y la energía ejercieron la mayor presión sobre el rendimiento general. Pese a la moderada caída diaria, la amplitud del mercado sigue siendo constructiva, lo que sugiere que la reciente debilidad es más coherente con una pausa técnica que con el inicio de una reversión más amplia de la tendencia.

El S&P 500 se mantiene cerca de máximos históricos, tras caer apenas un 0,2% durante la sesión anterior, lo que destaca la continua resiliencia del mercado bursátil estadounidense en general. Desde comienzos de año, el índice ha subido un 12,8%, mientras que su rentabilidad a 12 meses se sitúa en aproximadamente un 22%, confirmando que la tendencia alcista de largo plazo permanece intacta. Las valoraciones son más moderadas que las del Nasdaq 100, con el índice cotizando a una relación precio-beneficio de los últimos 12 meses de 26,5, reflejo de su mayor diversificación sectorial.

Pese a la debilidad del Nasdaq, el contrato de futuros del S&P 500 continúa mostrando fortaleza relativa y se mantiene por encima de la media móvil exponencial de 50 periodos (EMA 50), situada alrededor de los 7.760 puntos. Mientras este nivel se mantenga, el escenario base continúa favoreciendo nuevas alzas.

Pese a estas señales macroeconómicas favorables, el apetito por el riesgo se mantiene moderado y los principales índices estadounidenses cotizan cerca de niveles sin cambios. Las acciones individuales concentran hoy la mayor atención, ya que los inversionistas continúan premiando a las compañías que ofrecen previsiones futuras creíbles, en lugar de limitarse a presentar sólidos resultados históricos. Las fuertes caídas de las acciones de SanDisk y Western Digital no han provocado ventas generalizadas en el sector de los semiconductores, aunque ambas compañías muestran claramente un desempeño inferior al de sus pares.

La sesión del jueves en Wall Street abrió con relativa calma. Los inversionistas están asimilando simultáneamente una nueva oleada de informes trimestrales de resultados y siguiendo los acontecimientos en Medio Oriente, donde continúan las negociaciones sobre la posible reapertura del estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, una nueva serie de datos económicos de Estados Unidos reforzó la resiliencia del mercado laboral, mientras apuntó a presiones de costos todavía contenidas.

Fuente: XTB Research

Nasdaq 100

El Nasdaq 100 se mantiene cerca de máximos históricos pese a haber caído un 0,8% durante la sesión anterior. Sin embargo, en términos semanales, el índice de referencia ha avanzado un 8,4%, mientras que las alzas acumuladas desde comienzos de año alcanzan el 16,8%, reforzando la fortaleza de la tendencia alcista de largo plazo. Las valoraciones continúan siendo exigentes, con el índice cotizando a una relación precio-beneficio de los últimos 12 meses de 31,5, mientras las acciones tecnológicas siguen representando la mayor proporción de su capitalización bursátil.

Desde una perspectiva técnica, el Nasdaq 100 se encuentra apenas un 3,8% por debajo de su máximo histórico, mientras que cerca del 69% de sus componentes cotiza por encima de sus medias móviles de 200 días, lo que indica que la tendencia alcista general continúa contando con un sólido respaldo. Durante la última sesión, las acciones de servicios de comunicación y consumo discrecional generaron la mayor presión bajista, mientras que el sector de la salud mostró un mejor desempeño. De cara al futuro, los inversionistas observarán atentamente si el retroceso actual resulta ser únicamente una breve toma de beneficios o si evoluciona hacia una corrección más significativa tras la fuerte subida del mercado durante los últimos meses.

Fuente: XTB Research

El mapa de calor del mercado muestra que, pese a una sesión de comportamiento mixto, las mayores compañías tecnológicas continúan ejerciendo la mayor influencia sobre el desempeño general de los índices. Las alzas de Nvidia, Microsoft y Apple compensaron parcialmente la debilidad de Alphabet, Broadcom y Micron, ayudando a limitar la presión bajista sobre el mercado en general. Al mismo tiempo, los retornos positivos en los sectores de salud, finanzas y consumo básico sugieren que la amplitud del mercado sigue siendo saludable y que las alzas continúan respaldadas por una amplia variedad de sectores.

Fuente: XTB Research

Principales noticias corporativas

SanDisk

SanDisk se encuentra entre las compañías con mayores caídas del jueves, con sus acciones retrocediendo alrededor de un 13%. Aunque la empresa presentó sólidos resultados para su cuarto trimestre fiscal, estos no fueron suficientemente fuertes como para cumplir con las elevadas expectativas del mercado. En el entorno actual, los inversionistas buscan no solo resultados robustos, sino también pruebas convincentes de un crecimiento futuro sostenido. El comportamiento de hoy demuestra cómo incluso una decepción moderada puede provocar una fuerte liquidación en las acciones de semiconductores.

AppLovin

Las acciones de AppLovin caen aproximadamente un 16% tras la publicación de resultados trimestrales mixtos. Aunque varios indicadores clave superaron las expectativas de los analistas, el informe general no logró convencer a los inversionistas. Las compañías tecnológicas continúan enfrentando un escrutinio especialmente elevado debido a sus exigentes valoraciones, lo que significa que incluso decepciones relativamente menores pueden provocar una toma de beneficios agresiva. La caída de hoy refuerza las expectativas excepcionalmente altas del mercado para el sector.

Restaurant Brands International

Restaurant Brands International, propietaria de Burger King, Tim Hortons y Popeyes, presentó un sólido informe trimestral de resultados. El beneficio por acción se situó en 1,07 dólares, por encima de la estimación de consenso de 1,03 dólares, mientras que los ingresos alcanzaron los 2.520 millones de dólares, ampliamente en línea con las expectativas del mercado. Burger King fue la marca con mejor desempeño, con un aumento del 8,5% en las ventas comparables. Sin embargo, los resultados más débiles de las demás marcas de la compañía limitaron el entusiasmo de los inversionistas, lo que provocó una reacción relativamente moderada antes de la apertura.

Peloton Interactive

Las acciones de Peloton abrieron con una fuerte caída de alrededor del 13%. Los resultados trimestrales de la compañía estuvieron ampliamente en línea con las expectativas, con ingresos superiores a las previsiones y beneficios que coincidieron con las estimaciones de consenso. Sin embargo, los inversionistas continuaron preocupados por la persistente disminución de los suscriptores de pago, que cayeron un 8,8% interanual. La reducción de la base de suscriptores continúa representando el desafío más importante de la compañía a largo plazo.

Moderna

Moderna se encuentra entre las compañías con mejor desempeño antes de la apertura, con un alza cercana al 4%. El avance se produce después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobara la vacuna contra la influenza basada en tecnología de ARN mensajero de la compañía, mFlusiva, para adultos de 50 años o más. La aprobación representa un hito importante en los esfuerzos de Moderna por diversificar su portafolio de productos más allá de las vacunas contra la COVID-19. Los inversionistas interpretaron la decisión regulatoria como un catalizador positivo relevante para las perspectivas futuras de ingresos de la compañía.

IonQ

La compañía de computación cuántica IonQ sube cerca de un 4% después de presentar resultados del segundo trimestre superiores a las expectativas del mercado. La empresa superó las previsiones de consenso sobre ingresos y también elevó sus perspectivas para el conjunto del año hasta un rango de entre 280 y 290 millones de dólares. La nueva previsión se sitúa cómodamente por encima de la estimación de consenso de FactSet, de 268,6 millones de dólares, reforzando la confianza de los inversionistas en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la industria de la computación cuántica.

Diageo

Las acciones del productor de bebidas alcohólicas prémium Diageo suben alrededor de un 7% después de que la compañía presentara un nuevo programa de eficiencia. La dirección busca generar aproximadamente 1.200 millones de dólares en ahorros de costos durante los próximos tres años mediante la implementación de un modelo operativo más flexible y competitivo. Los inversionistas recibieron favorablemente la iniciativa y la consideran un paso importante para mejorar la rentabilidad en un contexto de desaceleración del consumo mundial de alcohol. Pese al alza de hoy, las acciones de Diageo se mantienen apenas por encima de su nivel de comienzos de año y continúan cotizando muy por debajo de los máximos históricos alcanzados a finales de 2021.

Western Digital

Western Digital es otro recordatorio de que, durante la actual temporada de resultados, unos sólidos resultados históricos ya no son suficientes para satisfacer a los inversionistas. La compañía superó las expectativas de los analistas para el cuarto trimestre, pero los participantes del mercado se concentraron principalmente en unas previsiones para el primer trimestre del nuevo año fiscal inferiores a lo esperado. Estas decepcionantes perspectivas provocaron una liquidación cercana al 18%, lo que subraya que las previsiones futuras tienen ahora un peso considerablemente mayor que los resultados históricos.

Acciones de Western Digital: gráfico D1

Las acciones de Western Digital han retrocedido alrededor de un 40% desde sus máximos históricos y abrieron la sesión de hoy con un hueco bajista cercano al 20%. Aun así, las acciones acumulan un alza de casi el 145% desde comienzos de año, lo que sugiere que la caída más reciente es más coherente con una toma de beneficios después de una fuerte subida que con una reversión confirmada de la tendencia de largo plazo.