APERTURA EN EE. UU.: ¡La caída del petróleo impulsa el apetito por el riesgo! El Nasdaq lidera el rebote (25.08.2026)

Wall Street rebota hoy gracias a la continuidad de las caídas de los precios del petróleo, aunque los volúmenes siguen siendo algo moderados antes de los resultados de Nvidia, los datos de inflación PCE y el simposio de bancos centrales de Jackson Hole.

El regreso del apetito por el riesgo se confirma con las alzas del Nasdaq 100 (Nasdaq 100: +0,3%) y el comportamiento más moderado del DJIA (Dow Jones Industrial Average: +0,05%). El optimismo también se extiende al S&P 500 (S&P 500: +0,1%) y al Russell 2000 (Russell 2000: +0,1%).

Una tendencia destacada hoy es el rebote generalizado entre las compañías relacionadas con la inteligencia artificial. El reciente aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, las preocupaciones sobre los niveles de deuda de las empresas de IA y la continua expectativa ante el informe de resultados de Nvidia habían estado ejerciendo presión sobre las acciones del sector. El rebote está liderado por los productores de memorias (Nvidia +1,7%, Micron +1,7%, Sandisk +1,7%), los fabricantes de chips (Intel +1,6%, AMD +3,75%) y los proveedores de energía para centros de datos (Fluence +2,9%).

El optimismo también es evidente en el sector tecnológico en general (servicios de comunicación, por ejemplo, Uber +0,7%, Meta +0,8%, Netflix +1,2%), mientras que los sectores defensivos, como energía y bienes de consumo, registran mayoritariamente caídas.

Volatilidad de las acciones del S&P 500. Predominan los semiconductores, hardware, software y servicios de comunicación. Fuente: XTB Research

Análisis técnico: futuros del Nasdaq 100 (D1)

Los futuros del Nasdaq 100 están experimentando un retroceso correctivo en el intervalo diario, poniendo a prueba una zona de demanda clave entre los 29.140 y 29.300 puntos. Este nivel de soporte horizontal se ve reforzado por el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% (29.141,84 puntos). El índice ha caído por debajo de sus medias móviles de corto plazo —la EMA de 10 días (29.447,31) y la EMA de 30 días (29.399,12)—, lo que indica un debilitamiento del impulso alcista. El RSI de 14 días, que desciende hacia un nivel entre neutral y bajista de 47,6 puntos, todavía no muestra condiciones de sobreventa, dejando margen para una corrección más profunda. Una ruptura sostenida por debajo de los 29.141 puntos abriría el camino hacia el nivel de Fibonacci del 50% (28.772,21 puntos) y la EMA de 100 días (28.664,11 puntos).

Fuente:Xstation5

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