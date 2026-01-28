ASML supera previsiones con pedidos récords de IA y recorta 1.700 empleos

ASML Holding ha entregado este miércoles un reporte de resultados que marca un punto de inflexión en la industria de semiconductores. La compañía ha confirmado que el auge de la Inteligencia Artificial es estructural, registrando una cartera de pedidos de €13.200 millones en el cuarto trimestre. Esta cifra no solo duplica los €7.100 millones del año anterior, sino que supera por un margen considerable las expectativas de los analistas, que situaban la proyección en apenas €6.320 millones (realizada por researcher Visible Alpha).



El beneficio neto de 2025 escaló un 26,3% hasta los €9.600 millones, con ventas totales de €32.700 millones (+15,5%).





Fuente: ASML resultados financieros Q4 2025 - Q4 2025 financial results



Este optimismo se debe en gran medida a la demanda sostenida de tecnologías relacionadas con la IA, en particular clientes como TSMC, Samsung y Micron, quienes se han visto forzados a acelerar sus planes de inversión (CAPEX). El objetivo final es satisfacer la demanda de chips lógicos y de memoria (DRAM) necesarios para los servidores de gigantes de la nube como Microsoft, Amazon y Google, los cuales operan al límite de su capacidad computacional.



Reajustes operativos

La empresa decide realizar un recorte de 1.700 puestos de trabajo, aproximadamente el 3,8% de su fuerza laboral. Lejos de ser una medida de crisis, el CFO Roger Dassen lo ha definido como una búsqueda de agilidad técnica tras una década de expansión desmedida. Los despidos afectarán a posiciones de liderazgo en Investigación y Desarrollo (I+D) en Holanda y Estados Unidos.





Visión 2030

ASML confirmó que dejará de publicar su cifra de entrada de pedidos para evitar volatilidad innecesaria. Paralelamente, la directiva ha logrado calmar los temores geopolíticos. Aunque se proyecta que las ventas a China caigan del 33% al 20% en 2026 por las restricciones de EE. UU., la demanda occidental compensará este vacío. De hecho, el CEO Christophe Fouquet mantuvo intacta la ambición a largo plazo, ya que para 2030 se proyectan ingresos de entre €44.000 y €60.000 millones con márgenes brutos de hasta el 60%. Para concretar la confianza con el mercado, se aprobó una recompra de acciones por €12.000 millones hasta 2028, consolidando el valor para el accionista.



Análisis Técnico

La acción de ASML comenzó fuerte al alza (27 de enero), registrando un avance intradiario cercano al 4% y estableciendo nuevos máximos históricos. Acumulando un retorno del 35,84% en lo que va del año. Este movimiento se impulsa por el éxito operativo de sus nuevos pedidos récord y un incremento sustancial en las ventas totales.

El precio ha perforado con decisión la banda superior de Bollinger, situándose actualmente en los US$ 1.452,36. Esta ruptura, si bien confirma la fuerza del impulso, advierte sobre una posible sobreextensión del movimiento.



La tendencia alcista cuenta con el respaldo técnico de promedios móviles, con ambas medias exponenciales operando por debajo de la cotización actual. Se observa una brecha de separación del 5,2% respecto a la EMA de 50 periodos (US$ 1.380,36) y un margen más amplio del 16,6% frente a la EMA de 200 (US$ 1.245,25).

Para que se mantenga esta tendencia, es vital que el precio no cierre la brecha de apertura. La zona de los US$ 1.470,33, que anteriormente actuó como resistencia máxima, debe validarse ahora como un soporte crítico. Mantenerse por encima de los niveles de cierre previos podría confirmar que el flujo de capital institucional está entrando con una visión de largo plazo.

Fuente: xStation5

