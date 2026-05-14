¿Ayudará Xi Jinping a reabrir el Estrecho de Ormuz? The NYT revela detalles sorprendentes sobre los ataques de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos contra Irán

Según reportes de The New York Times, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo ataques encubiertos en territorio iraní como represalia por ofensivas dirigidas contra ambas monarquías durante el actual conflicto en Medio Oriente. Esta es la primera vez en la historia que ambos países atacan directamente a Irán, lo que señala un cambio claro en el equilibrio de poder regional. Mientras tanto, el presidente Donald Trump anunció que el líder chino Xi Jinping declaró su disposición a ayudar a mantener abierto el Estrecho de Ormuz y aseguró que Beijing no suministrará equipamiento militar a Teherán.

El dólar estadounidense se está fortaleciendo tras estas declaraciones, mientras que los principales índices bursátiles extienden sus ganancias, impulsados por las expectativas de una desescalada del conflicto y la reapertura de una ruta petrolera clave responsable de alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo.



La volatilidad del mercado fue evidente al cierre de la sesión europea. El dólar y los índices bursátiles continúan con su tendencia alcista. Fuente: xStation5