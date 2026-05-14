Nvidia sube hacia nuevos máximos históricos tras aprobación para vender H200 en China

Nvidia (NVDA.US) sube cerca de +4% en la sesión de este jueves hacia los 234.72 dólares, impulsada por dos noticias que redibujaron el panorama geopolítico y comercial de la inteligencia artificial en cuestión de horas. Reuters reportó que el Departamento de Comercio de EE.UU. aprobó la venta de chips H200 a aproximadamente diez empresas chinas, y el CEO Jensen Huang viajó en el Air Force One junto a Trump hacia Pekín para el summit con Xi Jinping.

El miércoles, la acción ya había alcanzado por primera vez en la historia una capitalización bursátil de 5.5 billones de dólares, superando a Google con 4.7 billones y Apple con 4.3 billones.

El H200 y la apertura del mercado chino

El Departamento de Comercio aprobó la venta de chips H200, el segundo modelo más potente de Nvidia (NVDA.US), a cerca de diez empresas chinas incluyendo Alibaba, Tencent, ByteDance y JD.com, además de distribuidores como Lenovo y Foxconn. Cada cliente aprobado puede adquirir hasta 75.000 chips bajo los términos de la licencia. Sin embargo, ninguna entrega se ha concretado aún, el despacho de chips está técnicamente autorizado pero operativamente pendiente, y Jensen Huang busca un avance concreto durante el summit de esta semana.

La magnitud de lo que está en juego para Nvidia es considerable, pues antes de que se endurecieran las restricciones de exportación, la compañía controlaba aproximadamente el 95% del mercado chino de chips avanzados. China llegó a representar el 13% de sus ingresos totales, y Huang estimó públicamente que el mercado de IA en ese país vale por sí solo 50.000 millones de dólares en 2026. Recuperar aunque sea una fracción de esa posición, con el H200 como producto de entrada, cambiaría materialmente las proyecciones de ingresos para FY2027 y FY2028. Trump confirmó en redes sociales que abrir China para los negocios estadounidenses sería su primera solicitud a Xi.

Los fundamentales y lo que viene para el FQ1 2027

El último trimestre publicado, correspondiente al Q4 FY2026, mostró ingresos de 68.13 mil millones de dólares, superando el consenso en 1.9 mil millones, con el segmento de data center generando 62.3 mil millones, más del 91% del total, impulsado por la demanda de infraestructura de inteligencia artificial de los hyperscalers. El BPA normalizado fue de 1.62 dólares, superando en 0.08 dólares.

El Q1 FY2027, cuya publicación está programada para el 20 de mayo en el after-market, tiene consenso en 79.12 mil millones de ingresos y BPA de 1.78 dólares. En los últimos 90 días se registraron 34 revisiones al alza del consenso contra solo una a la baja. Cantor Fitzgerald elevó este jueves su precio objetivo a 350 dólares desde 300. TSMC (TSM.US), por su parte, elevó su proyección del mercado global de semiconductores a 1.5 billones de dólares para 2030, con IA y computación de alto rendimiento representando el 55% del total, y señaló que la demanda de obleas para aceleradores de IA creció 11 veces entre 2022 y 2026.

El momentum de revisiones alcistas sostenidas en un entorno donde los hyperscalers confirman capex de 700.000 millones de dólares en IA para 2026, junto con la potencial reapertura del mercado chino, configura un escenario donde el consenso tiene incentivos para seguir moviéndose hacia arriba.

Análisis técnico de NVIDIA

El gráfico diario muestra a Nvidia (NVDA.US) en 234.72 dólares, por encima de la SMA(50) y la SMA(200), ambas con pendiente positiva confirmando la tendencia primaria alcista. El ADX señala una tendencia alcista fuerte y clara, con el diferencial entre ambas líneas direccionales en su nivel más amplio del período visible en el gráfico. El RSI está en zona de sobrecompra ligera, lo que no necesariamente implica reversión inmediata en tendencias impulsadas por fundamentos, pero advierte sobre la posibilidad de consolidación antes de continuar.

Resistencia inmediata en el nivel Fibonacci 61.8% en 242.35, extensión del movimiento desde los mínimos de abril de 2025, con siguiente referencia en 290.08 al 100%. Soporte relevante en la zona de 214.15, antiguo techo que debería actuar como soporte en caso de corrección, y segunda referencia en 195.67 donde converge con la SMA(50).

Fuente: xStation5.