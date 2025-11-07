Balanza comercial en Alemania

- Las exportaciones e importaciones de Alemania superan las expectativas
Balanza comercial de Alemania (ajustada estacionalmente): 15.300 millones de euros frente a los 16.700 millones previstos y los 17.200 millones anteriores.
Importaciones (intermensual): 3,1% frente al 0,5% previsto y el -1,3% anterior.
Exportaciones (intermensual): 1,4% frente al 0,5% previsto y el -0,5% anterior.
Inflación de octubre en Chile: sin variación, mínima anual desde 2021 y qué significa para la tasa y el dólar
¡Cae el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan! 📉
Dólar en Chile leve avance en los $943 tras IPC estable y apuestas externas por recorte de tasas
El cierre del gobierno americano marca un nuevo récord
