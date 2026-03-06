ÚLTIMA HORA: El informe NFP de EE.UU. resulta mucho más débil de lo esperado y el Nasdaq 100 retrocede

Conclusiones clave El informe NFP de febrero muestra una fuerte caída de empleo (–92K) , muy por debajo de las expectativas.

, muy por debajo de las expectativas. El desempleo sube a 4,4% , señalando un debilitamiento del mercado laboral.

, señalando un debilitamiento del mercado laboral. Los salarios crecen ligeramente por encima de lo esperado , lo que mantiene preocupaciones inflacionarias.

, lo que mantiene preocupaciones inflacionarias. El US100 retrocede tras los datos, ante temores de estanflación en la economía estadounidense.

Estados Unidos – Nóminas No Agrícolas (febrero) NFP: –92K vs 60K estimado (previo: 130K )

Nóminas privadas: –86K vs 60K estimado (previo: 172K )

Nóminas gubernamentales: –6K (previo: –42K )

Nóminas manufactureras: –12K vs –2K estimado (previo: –5K) Otros datos clave del informe Tasa de desempleo (febrero): 4,4% vs 4,3% estimado (previo: 4,3%) Ingresos promedio por hora (febrero): 3,8% interanual vs 3,7% estimado (previo: 3,7% interanual) Ventas minoristas (febrero): –0,2% mensual vs –0,3% estimado (previo: 0,0% mensual) Ventas minoristas subyacentes (febrero): 0,0% mensual vs 0,1% estimado (previo: 0,0% mensual) Reacción del mercado El Nasdaq 100 (US100) reaccionó con caídas tras el débil informe laboral en Estados Unidos, que sugiere riesgos de estanflación para la mayor economía del mundo. Sin embargo, la reacción definitiva del mercado se conocerá tras la apertura oficial de Wall Street. Los datos de ventas minoristas fueron mixtos, mientras que la tasa de desempleo aumentó hasta 4,4%. US100 (M5)





Fuente: xStation5

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.