El mercado reacciona con volatilidad y dudas sobre el crecimiento estructural del sector.

Pernod Ricard y Brown‑Forman negocian una fusión histórica en un sector en crisis.

Dos de las mayores compañías de alcohol del mundo, la francesa Pernod Ricard y la estadounidense Brown-Forman, propietaria de la marca Jack Daniel’s, confirmaron oficialmente el 26 de marzo de 2026 que están en conversaciones sobre una posible fusión. Sería una de las mayores operaciones en la historia del sector, creando una entidad capaz de desafiar al líder global: la británica Diageo.

Contexto de mercado y valoraciones de Pernod Ricard y Brown-Forman

Pernod Ricard llega a estas negociaciones desde una posición de mercado significativamente debilitada. La compañía está valorada actualmente en unos 15.600 millones de euros, mientras que sus acciones han perdido casi tres cuartas partes de su valor desde su máximo de 2023. El PER se sitúa en solo 10,33x, el nivel más bajo desde 2009, con un precio por acción de 61,70 €.

Al mismo tiempo, la rentabilidad por dividendo ha subido al 7,62%, la más alta en la historia de la empresa. Brown-Forman, con una capitalización de 11.800 millones de dólares, también ha perdido alrededor de dos tercios de su valor desde su máximo de 2021.

Carteras de marcas: Ballantine's, Jack Daniel's o Absolut Vodka

Una fusión entre ambas compañías crearía un impresionante portafolio global: Pernod aportaría Absolut Vodka, Jameson Irish Whiskey, Martell Cognac, Chivas Regal, Ballantine’s, Beefeater y Havana Club. Brown-Forman sumaría Jack Daniel’s, Herradura Tequila, Fords Gin y Ron Diplomático.

Analistas de Jefferies destacan que la entidad combinada se convertiría en el segundo mayor actor del mercado estadounidense (solo detrás de Diageo), y que la sinergia entre Jack Daniel’s y Jameson podría generar un efecto halo para el resto del portafolio. La operación también crearía un líder en el segmento del whiskey americano y reforzaría la posición de Pernod en tequila, alineándose con su estrategia de diversificación más allá del coñac.

Estructura de la operación y propiedad familiar

Un elemento clave es que la fusión entre las marcas de Ballantine's y Jack Daniel's se realizaría mediante un intercambio de acciones. Pernod afronta un ratio de apalancamiento de 3,9x deuda neta/EBITDA, lo que prácticamente descarta una operación en efectivo. Ambas familias, los Ricard en Francia y los descendientes de George Garvin Brown en EE. UU, aportarían grandes bloques de acciones a la nueva entidad, manteniendo en conjunto aproximadamente el 29% del interés económico y el 39% de los derechos de voto.

La naturaleza familiar de Pernod facilita el acuerdo, ya que la familia Brown, que históricamente ha rechazado todas las ofertas de adquisición, podría aceptar una operación en acciones que preserve su control.

¿Qué ocurre con la industria del alcohol?

La industria de bebidas espirituosas atraviesa una fuerte recesión debido a varios factores adversos:

Los consumidores en EE. UU. y Europa están cambiando hacia bebidas más baratas y reduciendo su consumo.

La popularidad de los fármacos GLP-1 para adelgazar está afectando la demanda.

La competencia del cannabis sigue creciendo.

Brown-Forman sufre los efectos de los aranceles comerciales estadounidenses: las ventas en Canadá cayeron alrededor del 60% en tres meses por restricciones de represalia.

Pernod sufre las restricciones chinas a las ventas libres de impuestos de coñac, impuestas en respuesta a los aranceles de la UE sobre coches eléctricos chinos.

Reacción del mercado y opiniones de Wall Street

El mercado reaccionó con sentimientos mixtos:

Las acciones de Brown-Forman subieron hasta un 21% durante la sesión (récord diario).

Las acciones de Pernod cayeron inicialmente un 6%, antes de rebotar un 4,2% el viernes.

Deutsche Bank mejoró su recomendación sobre Pernod de “vender” a “mantener”, aunque el analista Mitch Collett se mostró escéptico sobre la capacidad de generar valor real para los accionistas. Barclays y Bernstein mantienen una visión constructiva, destacando el potencial de sinergias de costes, pero advierten que ninguna fusión resolverá el problema fundamental del débil crecimiento de ingresos en toda la industria.

Analistas de TD Cowen señalan que el simple hecho de que la familia Brown esté dispuesta a negociar podría indicar un entorno estructuralmente más débil para todo el sector, lo cual es un mensaje preocupante para los inversores.

Las acciones de Pernod Ricard cotizan en sus niveles más bajos desde 2011.