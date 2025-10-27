BancoEstado lidera ola de bonos azules en Chile y Latinoamérica

La emisión forma parte de una creciente ola de bonos azules en Latinoamérica , con expectativas de superar los US$6.000 millones en 2025.

BancoEstado impulsa el auge de los bonos azules en Chile con emisión histórica en mercados globales

Chile se posiciona en la vanguardia de los bonos azules

El Banco del Estado de Chile se sumó a la sorprendente ola de emisiones de bonos azules en Latinoamérica, con la colocación de un bono azul por 100 millones de francos suizos (aproximadamente US$126 millones), convirtiéndose en la primera emisión de este tipo en moneda suiza desde Chile. Este hito marca una nueva etapa para las finanzas sostenibles del país, que ya se destacaba como líder regional en bonos verdes y sociales.

Según el marco ESG de la institución, los ingresos se destinarán a proyectos vinculados a energías renovables marinas, gestión sostenible del agua, conservación de la biodiversidad acuática y otros desarrollos sustentables. Esta colocación refuerza el compromiso de Chile con los principios ESG y su liderazgo en emisiones temáticas.

Una tendencia que crece en Latinoamérica

La emisión de BancoEstado se suma a operaciones recientes como las de Sabesp y Aegea Finance (Brasil), y las del CAF y BCIE en euros, que en conjunto superan los US$1.300 millones. Este auge ha superado las expectativas iniciales del mercado, que proyectaba entre US$1.000 y US$2.000 millones en bonos azules globales para este año. Ahora, el volumen ya ronda los US$4.000 millones, y se estima que podría alcanzar los US$6.000 millones en 2025.

Expertos como Willem Visser, gestor de cartera de T. Rowe Price, anticipan que al menos dos emisores chilenos más podrían incorporarse al mercado en los próximos 12 meses, consolidando a Chile como un actor clave en el desarrollo de instrumentos de deuda sostenible.

Líder ESG regional

Desde la emisión de su primer bono verde en 2019, Chile ha liderado la región en la adopción de instrumentos financieros con enfoque ambiental y social. El gobierno ha fortalecido su marco de sostenibilidad, incluyendo recientemente indicadores de biodiversidad, lo que ha ampliado el espectro de proyectos financiables bajo criterios ESG.

Sin embargo, los bonos relacionados con el agua siguen siendo una clase de activo emergente en el país. BancoEstado ya había lanzado un bono azul en el mercado local en mayo, seguido por Esval S.A. en septiembre. Esta nueva emisión internacional representa un paso más en la consolidación del ecosistema financiero sostenible chileno.

Perspectivas globales para los bonos ESG

Pese a la reciente caída de las emisiones ESG en Estados Unidos, debido a ciertas reacciones negativas hacia estos criterios, la demanda internacional sigue firme. Inversionistas institucionales están ampliando sus posiciones y nuevos fondos especializados continúan surgiendo, como el recientemente lanzado por T. Rowe Price junto a la Corporación Financiera Internacional.

Según Stephen Liberatore, de Nuveen Asset Management, la escasez de deuda sostenible de calidad podría beneficiar a emisores como Chile, que cuenten con marcos robustos y proyectos elegibles. En este contexto, la categoría azul cobra fuerza y ofrece ventajas competitivas a países que, como Chile, poseen ventajas naturales como su extensiva costa y experiencia en energías limpias.

Conclusión

La emisión internacional del primer bono azul por parte de BancoEstado consolida a Chile como líder en la transición hacia un modelo financiero sostenible. El creciente interés por los bonos azules en Chile y la región anticipa un mercado en expansión, con nuevas oportunidades para inversionistas y emisores comprometidos con el futuro del planeta.

