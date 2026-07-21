Bitcoin alcanza su nivel más alto en un mes

Bitcoin sube 2% hoy y toca su nivel más alto en un mes, cerca de 67.000 dólares, con un avance acumulado de 14% en lo que va de julio. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el Congreso está en la "yarda uno" para aprobar la Clarity Act y pidió cerrarla antes del receso legislativo, lo que impulsó tanto a bitcoin como a las acciones de Coinbase, que llegaron a subir 12.6%. Pero el dato que distingue a este repunte de uno cualquiera es que el índice de sentimiento del mercado apenas se movió, sigue en 25 puntos, clasificado como miedo extremo, prácticamente igual a los 23 puntos de hace un mes.

El volumen sí confirma la ruptura

El volumen operado hoy es de 30.600 millones de dólares, 11.4% por encima de su promedio de 30 días, y la capitalización de mercado subió 3.5% en el mismo período hasta 1.33 billones de dólares, lo que indica participación real detrás del máximo mensual y no una subida sostenida por pocas manos.

Bitcoin también recuperó su media móvil de 200 semanas, cerca de 63.300 dólares, la referencia que el mercado usa históricamente para distinguir entre un ciclo bajista prolongado y uno alcista. Los ETF de bitcoin al contado en Estados Unidos suman dos semanas consecutivas de entradas netas, 75.7 millones de dólares la semana pasada tras 197.4 millones la anterior, revirtiendo casi dos meses de salidas, pese a un retiro puntual de 424.7 millones el lunes posterior a una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

El retorno a siete días ya llega a 6.8%, frente a 3.4% a treinta días, lo que muestra que el ritmo del repunte se aceleró en los últimos días, justo el período en el que el sentimiento debería haber reaccionado con más fuerza si el mercado realmente creyera en el movimiento. Sin emabargo, el bitcoin quedó atrapado entre 60.000 y 67.000 dólares desde junio porque el capital de riesgo estaba concentrado en las apuestas de inteligencia artificial y en colocaciones como la de SpaceX, a medida que esas historias pierden protagonismo, el camino de menor resistencia para bitcoin vuelve a apuntar hacia arriba.

Strategy dejó de comprar justo cuando el mercado necesitaba que comprara

El mayor comprador corporativo de bitcoin cambió de rol este mes, dado que a comienzos de junio, Strategy vendió 32 bitcoins por 2.5 millones de dólares, su primera venta desde diciembre de 2022, y en la semana siguiente el precio perdió más de 10.000 dólares y cayó por debajo de 60.000 dólares por primera vez en dos años. El 6 de julio la compañía informó una venta considerablemente mayor, de 216 millones de dólares en bitcoin, y en la semana hasta el 19 de julio vendió 263.5 millones de dólares en acciones propias sin comprar un solo token, elevando en cambio su reserva en efectivo a 3.230 millones de dólares.

Las acciones de Strategy caen más de 75% en el último año, y la prima que el mercado le pagaba por encima del valor de sus tenencias de bitcoin ya se acerca a la paridad, a medida que su modelo de dividendos preferentes generosos empieza a chocar con un activo subyacente que no rinde interés.

Por qué esta caída fue distinta a los inviernos cripto anteriores

Bitcoin perdió la mitad de su valor desde el máximo de octubre, por encima de 126.000 dólares, cayendo a niveles de septiembre de 2024, un desgaste menos severo en magnitud que los inviernos cripto previos, que llegaron a caídas de hasta 80% desde el máximo, pero distinto en su mecanismo, porque esta vez no hubo un shock puntual, sino una pérdida sostenida de interés inversor.

La propiedad institucional a través de ETF volvió a los gestores de portafolio, con decisiones más frías que las de los primeros compradores minoristas, en el factor que más mueve la demanda de bitcoin. Esa dinámica quedó expuesta durante el shock de precios por la guerra con Irán, cuando bitcoin no funcionó como el refugio que sus defensores prometían y se comportó como cualquier otro activo de riesgo, compitiendo por capital con la inteligencia artificial, los futuros perpetuos y los mercados de predicción.

Fuente: xStation5.

En el gráfico horario, el precio ya rompió la resistencia de 67.024 dólares, dejando atrás el rango en el que había quedado atrapado desde fines de junio, cuando tocó un mínimo cercano a 58.255. Con el precio en 66.386 y un RSI con la referencia inmediata para medir si el impulso se sostiene es la extensión de Fibonacci del 100%, en 68.313, perder 65.733 devolvería al precio al rango anterior.

Fuente: xStation5.

En el gráfico diario, sin embargo, bitcoin viene trazando una serie de máximos cada vez más bajos desde su máximo de 2025, y esa misma línea descendente proyecta la próxima resistencia relevante entre 77.519 y 82.217 dólares. El ADX con las líneas direccionales prácticamente empatadas, confirma que la tendencia de fondo todavía no está definida, el rebote alcanzó para recuperar la media móvil de 50 ruedas, en 63.000, pero la de 200, en 72.727, sigue actuando como techo estructural.