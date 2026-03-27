Bitcoin cae bajo los USD 66.000 en un mercado presionado por tasas, petróleo y una capitulación del inversor minorista

Bitcoin cotiza en torno a los 66.000 dólares este viernes 27 de marzo de 2026, profundizando un ajuste que ha ido tomando forma durante las últimas dos semanas en un entorno donde prácticamente todas las variables macro relevantes se han vuelto adversas para el riesgo. La caída del activo responde a una combinación poco habitual de factores que están operando al mismo tiempo. Rendimientos de bonos en máximos recientes, un shock energético que no cede y un mercado cripto que comienza a mostrar señales claras de distribución en sus segmentos más débiles.

En la jornada, el precio ha llegado a tocar niveles cercanos a los 66.200 dólares, coincidiendo además con el vencimiento de aproximadamente 14.000 millones de dólares en opciones, el mayor del año, un evento que históricamente tiende a ejercer presión sobre el precio a medida que los creadores de mercado ajustan sus coberturas en torno a niveles de máximo dolor cercanos a los 75.000 dólares. Este tipo de dinámicas no genera por sí sola la tendencia, pero sí amplifica los movimientos en un mercado que ya venía debilitado.

El mercado muestra señales claras de capitulación minorista

Más allá del movimiento en pantalla, lo que comienza a destacar es el comportamiento interno del mercado. Datos recientes de on-chain muestran que la presión vendedora está siendo liderada principalmente por inversores minoristas, particularmente aquellos con posiciones inferiores a 10 BTC, donde los indicadores de acumulación han caído a niveles cercanos a 0,05–0,11, reflejando una distribución agresiva en ese segmento.

Este detalle es clave porque cambia la lectura del mercado ya que se trata de una salida concentrada en los actores más sensibles a la volatilidad. En contraste, las grandes carteras, las denominadas “ballenas”, con más de 1.000 BTC, se mantienen en niveles cercanos a neutralidad, sin señales claras de acumulación, pero tampoco de liquidación masiva. Esto sugiere un mercado en pausa en su tramo institucional, mientras el segmento minorista absorbe la presión del ajuste.

Fuente: Glassnode

Este tipo de configuración no es necesariamente bajista en sí misma, pero sí refleja un momento de transición. Históricamente, los procesos donde el retail capitula y el capital más grande se mantiene expectante suelen coincidir con fases de consolidación o redefinición de tendencia, más que con movimientos direccionales inmediatos.

Petróleo, inflación y tasas

El trasfondo de este movimiento sigue estando fuera del mercado cripto donde la presión sobre Bitcoin tiene su origen en el mercado energético, que en marzo ha pasado de ser un factor de riesgo puntual a convertirse en un problema estructural.

El conflicto en Medio Oriente ya había elevado el petróleo con fuerza, pero en los últimos días se ha sumado un nuevo elemento de disrupción: los ataques a infraestructura petrolera rusa que han dejado fuera de servicio cerca del 40% de su capacidad de exportación, complicando aún más el equilibrio global de oferta. Este evento no solo añade incertidumbre, sino que refuerza la idea de que los precios del crudo podrían mantenerse elevados por más tiempo del previsto. Con el Brent nuevamente sobre los 100 dólares y el WTI recuperando niveles cercanos a los 90–95 dólares, el mercado ha tenido que ajustar rápidamente sus expectativas de política monetaria, pasando de anticipar recortes a considerar escenarios donde la Reserva Federal podría incluso volver a subir tasas en el corto plazo.

Bitcoin está reaccionando a la guerra en sí, pero también al efecto que esta tiene sobre la liquidez global pues, a medida que el petróleo presiona la inflación, las tasas suben, el costo de capital aumenta y el flujo hacia activos de riesgo se reduce.

ETF, flujos y una señal mixta

Otro elemento que complejiza la lectura del mercado es el comportamiento de los flujos institucionales. Durante marzo, los ETF de Bitcoin han mostrado una dinámica mixta, con jornadas de entradas significativas, superiores a 400 millones de dólares en un solo día, seguidas por episodios de salidas relevantes, incluso en días de volumen récord.

Esto refleja un mercado institucional menos direccional de lo que podría parecer. No hay una salida masiva, pero tampoco una acumulación sostenida. De hecho, en las últimas semanas se han registrado salidas acumuladas cercanas a los 9.600 millones de dólares hacia activos defensivos como stablecoins, lo que indica un posicionamiento más conservador por parte de grandes participantes. El flujo institucional sigue siendo relevante para sostener el mercado, pero ya no actúa como un motor alcista claro. Más bien funciona como un amortiguador que evita movimientos más extremos, manteniendo el precio dentro de rangos relativamente definidos.

Fuente: CoinGlass

Por un lado, el mercado enfrenta un shock energético que no muestra señales claras de resolución. Por otro, los rendimientos de los bonos continúan ajustándose al alza, endureciendo las condiciones financieras. A esto se suma un mercado de derivados que amplifica movimientos en el corto plazo y un comportamiento on-chain que muestra debilidad en la base minorista. En muchos ciclos, estos factores aparecen de forma escalonada. Hoy están ocurriendo al mismo tiempo, lo que explica por qué el mercado ha perdido impulso de forma relativamente rápida desde los máximos de comienzos de mes.

Análisis técnico

BITCOIN (H1)

Fuente: xStation

El precio del BITCOIN en H1 se encuentra en estructura bajista de corto plazo, con una secuencia de máximos y mínimos decrecientes desde la zona de 71,200, respetando además una directriz descendente marcada en el gráfico. El movimiento reciente muestra un desplazamiento claro hacia la zona de 65,800–65,700, donde el precio entra en un área de demanda previamente identificada. Esta zona coincide con niveles inferiores del rango y genera una reacción alcista moderada tras un impulso bajista extendido.

El precio se mantiene por debajo de la media y de niveles estructurales relevantes como 67,700 y 70,000, lo que podría seguir reflejando presión bajista en el corto plazo. Las bandas de Bollinger muestran expansión a la baja, mientras el RSI se encuentra en zona de sobreventa, lo que podría asociarse a una desaceleración del movimiento bajista. El MACD permanece en terreno negativo con pendiente aún descendente, lo que podría indicar que, aunque el impulso pierde fuerza, la estructura general no presenta aún señales claras de cambio.