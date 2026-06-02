Mercados a Observar Hoy: GOLD, BITCOIN y USDCOP (02.06.2026)

- Aunque Trump mantiene un tono optimista sobre un posible acuerdo con Irán, los enfrentamientos cerca del estrecho de Ormuz siguen sosteniendo la demanda por activos defensivos como el oro y limitando el apetito por riesgo.
- Bitcoin cayó por debajo de los USD 70.000, afectada por la incertidumbre geopolítica y ventas de grandes tenedores, mientras el sector tecnológico continúa beneficiándose del entusiasmo por la inteligencia artificial, liderado por Nvidia y Marvell.
- El USDCOP continúa corrigiendo tras la reacción positiva del mercado a los resultados de la primera vuelta presidencial. Mientras el par se mantenga cerca o por debajo del soporte de 3.556, el sesgo sigue favoreciendo al peso colombiano, con el escenario político local pesando más que las tensiones externas.
- Aunque Trump mantiene un tono optimista sobre un posible acuerdo con Irán, los enfrentamientos cerca del estrecho de Ormuz siguen sosteniendo la demanda por activos defensivos como el oro y limitando el apetito por riesgo.
- Bitcoin cayó por debajo de los USD 70.000, afectada por la incertidumbre geopolítica y ventas de grandes tenedores, mientras el sector tecnológico continúa beneficiándose del entusiasmo por la inteligencia artificial, liderado por Nvidia y Marvell.
- El USDCOP continúa corrigiendo tras la reacción positiva del mercado a los resultados de la primera vuelta presidencial. Mientras el par se mantenga cerca o por debajo del soporte de 3.556, el sesgo sigue favoreciendo al peso colombiano, con el escenario político local pesando más que las tensiones externas.
El rally bursátil se modera después de una fuerte racha impulsada por la inteligencia artificial, en un contexto donde la geopolítica vuelve a dominar la lectura de mercado. Las acciones tecnológicas siguen sosteniendo parte del apetito por riesgo en Europa y Asia, con Marvell Technology subiendo cerca de 27% en la preapertura después de que Jensen Huang, de Nvidia, señalara que el fabricante de chips podría convertirse en la próxima empresa de un billón de dólares. Sin embargo, el impulso pierde fuerza mientras los inversionistas siguen atentos a Oriente Medio. El petróleo retrocede ante el optimismo de que Estados Unidos pueda alcanzar un acuerdo con Irán la próxima semana, tras comentarios de Donald Trump, aunque la tensión cerca del estrecho de Ormuz mantiene al mercado sensible a nuevos titulares.
GOLD
El oro se mantiene respaldado por la geopolítica, en medio de nuevos enfrentamientos cerca del estrecho de Ormuz, aunque el tono más constructivo de Donald Trump sobre las conversaciones con Irán ayuda a moderar parte de la demanda defensiva. El presidente estadounidense afirmó que las negociaciones avanzan “a un ritmo acelerado” y espera un acuerdo provisional “en el transcurso de la próxima semana”, lo que reduce el riesgo extremo, pero no elimina la cautela del mercado.
A nivel técnico, el precio vuelve a testear su SMA de 200 días, ubicada cerca de los 4.437, que sigue funcionando como soporte, mientras permanece por debajo de una directriz bajista iniciada desde los máximos recientes. La superación de esa línea y de la zona de 4.774 sería una señal de mejora técnica, con una referencia posterior en 5.242. Por el contrario, una pérdida clara de la media de 200 días debilitaría la estructura y dejaría al oro más expuesto a una corrección adicional.
Fuente: xStation5
BITCOIN
Bitcoin cae por debajo de los 70.000 dólares por primera vez en casi dos meses, presionado por la incertidumbre en torno al conflicto con Irán y por las ventas realizadas por Strategy Inc., que se desprendió de cerca de 2,5 millones de dólares en Bitcoin. La caída también refleja una divergencia frente al comportamiento del Nasdaq 100, ya que mientras las tecnológicas vinculadas a inteligencia artificial han seguido mostrando fortaleza relativa, Bitcoin pierde tracción como activo de alta beta.
Técnicamente, el precio encontró resistencia en la SMA de 200 días, ubicada cerca de 79.189, y posteriormente perdió el soporte de 74.237, reforzando el deterioro de corto plazo. La siguiente zona clave aparece en 60.009, mientras que una recuperación sobre 74.237 y posteriormente sobre 82.965 sería necesaria para mejorar la lectura técnica. El MACD mantiene una estructura bajista, confirmando que el momentum continúa debilitado.
Fuente: xStation5
USDCOP
El USDCOP retrocede hacia niveles no vistos desde abril, después de que el mercado recibiera de forma favorable los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia. El peso colombiano se desmarcó del resto de monedas emergentes pese a un contexto externo marcado por tensiones en Oriente Medio y volatilidad en el petróleo, luego de que Abelardo de la Espriella liderara la votación con cerca de 43,7%, seguido por Iván Cepeda con 40,9%, dejando la segunda vuelta para el 21 de junio.
La reacción inicial fue positiva para los activos colombianos, con repunte en bonos y caída del dólar, ante una lectura donde los inversionistas parecen valorar la ventaja de De la Espriella y su posible capacidad de sumar apoyos de derecha y centro.
Técnicamente, el par cae hacia el soporte de 3.556, zona clave de corto plazo. Si la perfora, el siguiente nivel relevante aparece en 3.367. Por arriba, la SMA de 200 días, cerca de 3.799, sigue actuando como resistencia, mientras el MACD mantiene presión bajista, confirmando que el sesgo técnico continúa favoreciendo al peso colombiano mientras el precio no recupere niveles superiores.
Fuente: xStation5
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