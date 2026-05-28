Dólar Hoy México: el dólar cae tras reporte de acuerdo entre EE.UU. e Irán

El peso mexicano (USDMXN) avanza 0.2% este jueves en una sesión con más información de la habitual. Tres datos llegaron al mercado en pocas horas y los tres apuntaron en la misma dirección para el tipo de cambio: el reporte de Axios sobre un acuerdo entre EE.UU. e Irán, el PCE de abril por debajo de las estimaciones mensuales y el desempleo mexicano mejor de lo esperado. El resultado es un dólar a la defensiva en la zona de los 17.35 pesos, aunque la magnitud del movimiento es moderada porque el acuerdo con Irán tiene una condición pendiente que el mercado no puede ignorar.

El acuerdo con Irán

Axios reportó, citando a dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el tema, que EE.UU. e Irán alcanzaron un acuerdo sobre un memorándum de entendimiento de 60 días para extender el cese al fuego y lanzar negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Si se formaliza, el MOU abriría negociaciones formales sobre el programa nuclear y establecería un mecanismo para gestionar el tráfico en el Estrecho de Ormuz. La reacción del petróleo fue inmediata y el dólar cedió frente a las divisas emergentes.

Sin embargo, el trato requiere la aprobación final de Trump, quien no ha confirmado nada. La semana pasada ya ocurrió algo similar, la televisión estatal iraní anunció un borrador de memorándum y la Casa Blanca lo desmintió horas después. El mercado tiene fresco ese antecedente y por eso la reacción de hoy, aunque positiva, es contenida. Un MOU firmado con flujos normalizándose en Hormuz sería una señal mucho más fuerte para el peso y para los activos de riesgo en general.

El PCE

El PCE de abril publicado esta mañana ofrece una lectura mixta que apunta levemente en dirección favorable para el mercado. El headline subió 0.4% mensual y el core 0.2% mensual, ambos por debajo de las estimaciones del consenso que apuntaban a 0.53% y 0.3% respectivamente.

Las tasas anuales, sin embargo, siguen elevadas: 3.8% en el headline y 3.3% en el core, ambas por encima del objetivo de la Fed del 2% y coherentes con el entorno de precios energéticos que el conflicto con Irán generó en los meses previos. El PIB del Q1 fue revisado a la baja, añadiendo a un cuadro donde el crecimiento desacelera mientras la inflación se mantiene alta, la combinación menos cómoda para la política monetaria.

El desempleo de México

La tasa de desempleo de México en abril salió en 2.5%, por debajo del consenso de 2.7% y apenas un décimo por encima del 2.4% de marzo. El dato está ajustado estacionalmente en 2.6%, frente al 2.8% del mes anterior, el número de empleados creció en 704.000 personas hasta los 60.6 millones, los desempleados cayeron en 135.000 hasta 1.5 millones, y la población económicamente activa aumentó en 873.000 hasta los 62.9 millones. La tasa de participación subió hasta 59.1%, señal de que más personas ingresaron al mercado laboral y encontraron empleo.

El dato refuerza el argumento de que el mercado laboral mexicano sigue siendo más resiliente de lo que el debilitamiento del PIB del T1 (-0.6% trimestral) podría sugerir. Para Banxico, que mantiene la tasa en 6.50% con un ciclo de recortes pausado, el dato del empleo reduce la presión de actuar por el lado del crecimiento y confirma que la prioridad sigue siendo anclar las expectativas de inflación.

Análisis técnico del dólar en México

El gráfico de 15 minutos muestra al par en 17.3524, con la SMA(50) y la SMA(200) ligeramente por debajo del precio actual. El RSI está en zona de sobreventa técnica, un nivel inusual para un precio que todavía cotiza por encima de ambas medias móviles y que refleja la velocidad de la corrección desde el máximo reciente en la zona de 17.43. El MACD confirma momentum bajista activo, aunque la divergencia entre el histograma y el nivel de precio sugiere que la presión vendedora puede estar agotándose en el corto plazo.

Fuente: xStation5.

En el escenario bajista, si el acuerdo con Irán recibe la aprobación de Trump, la caída del petróleo podría llevar al par a buscar el soporte en 17.3054 y de perderse ese nivel, hacia 17.2456, zona que ya fue testeada dos veces en el período visible del gráfico y se mantuvo como piso. En el escenario alcista, si Trump no confirma el acuerdo o añade condiciones, la recuperación del dólar encontraría resistencia inmediata en la zona de 17.3462 y luego en el rectángulo amarillo de 17.4073, nivel que ha actuado como techo relevante en múltiples sesiones recientes.