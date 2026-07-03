Bolsa Mexicana cierra lateral ante la incertidumbre del T-MEC: ¿qué se espera para la próxima semana?

La semana del 29 de junio al 3 de julio de 2026 estuvo dominada básicamente por un solo tema: el T-MEC. El índice mexicano, a pesar de que en días previos tuvo una pequeña corrección, se encuentra consolidado en un rango cercano a los 67,340 puntos dentro del gráfico del MexComp, y al momento de hoy viernes se ve difícil que pueda hacer algo adicional.

Este comportamiento refleja una etapa de lateralización en la Bolsa Mexicana de Valores, donde los inversionistas se mantienen cautelosos ante la falta de definiciones más claras en materia comercial y monetaria.

Estados Unidos no renueva el T-MEC, pero el tratado sigue vigente

La noticia de la semana fue que Estados Unidos no renueva el T-MEC, lo cual no significa el fin del acuerdo. Simplemente se confirma que Washington no optó por extenderlo dieciséis años más, eligiendo en cambio revisiones anuales.

En este contexto, Marcelo Ebrard descartó públicamente la salida de Estados Unidos del T-MEC, confirmando que el tratado permanecerá vigente hasta 2036.

Sin embargo, el mercado leyó el mensaje con cautela. Sin una extensión confirmada, cada revisión anual se convierte en una palanca de presión permanente, con la que Estados Unidos podría extraer concesiones adicionales de México y Canadá.

El dato débil de empleo en Estados Unidos también impacta al mercado

Un factor que no podemos dejar de lado también es el dato débil del empleo en Estados Unidos, ya que el dólar se debilitó de forma generalizada e impulsó al peso mexicano a apreciarse cerca del 0.5% intradía. Para la política monetaria, el mercado moderó las expectativas sobre la Fed. El alza de 0.25 puntos base en septiembre sigue siendo el escenario base, pero perdió probabilidad tras la débil creación de empleo.

Para la bolsa mexicana, este dato representa un arma de doble filo. Por un lado, el dato débil reduce la presión de tasas, lo que favorece a los activos de riesgo. Pero, por otro lado, reaviva dudas sobre la demanda externa, un factor clave para las exportadoras mexicanas.

Los datos de inflación en México y nueva ronda de negociaciones del T-MEC

La siguiente semana podría ser clave, ya que tendremos datos inflacionarios y el día jueves se publicará el INPC de México.

¿Y cuál sería la perspectiva? Recordemos que la inflación bajó al 3.94% anual en la segunda quincena de mayo, la más baja en cuatro meses. Si el INPC de junio confirma esa tendencia, abriría espacio para más recortes de Banxico, cuya tasa se ubica en 6.75%, lo que sería un escenario positivo para la bolsa mexicana.

En la parte comercial, Estados Unidos adelantó que habrá una nueva ronda de negociaciones del T-MEC el 20 de julio.

Así que muy probablemente los datos de inflación de México de la siguiente semana puedan marcar el rumbo para que la Bolsa Mexicana al fin toque algún nivel relevante, ya sea el de los 65,068 puntos si el dato se toma como negativo, o los 70,777 puntos si el dato se toma como positivo, después de estos días de lateralización que ha tenido la bolsa mexicana.

¿Qué esperar para la Bolsa Mexicana la próxima semana?

Después de una semana marcada por la incertidumbre del T-MEC, el comportamiento lateral de la Bolsa Mexicana de Valores y las señales mixtas provenientes de Estados Unidos, la atención del mercado se concentrará en el INPC de México.

Si el dato de inflación confirma una tendencia descendente, podría aumentar la expectativa de nuevos recortes por parte de Banxico, lo que sería favorable para los activos mexicanos. En cambio, si el dato se interpreta de forma negativa, el índice podría buscar niveles inferiores dentro del rango técnico señalado.

En este contexto, la combinación entre inflación en México, expectativas sobre la Fed, desempeño del peso mexicano y negociaciones del T-MEC será determinante para definir si la bolsa mexicana logra salir de su fase de lateralización o si continúa sin una dirección clara.

Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.