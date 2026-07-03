Buen cierre de semana para el Nikkei 225

- El Nikkei 225 repuntó desde los 67.700 hasta los 69.700 puntos entre las 14:00 GMT y las 8:45 GMT, extendiendo su fuerte recuperación
- La recuperación de las acciones surcoreanas impulsó los mercados asiáticos en general y brindó apoyo adicional al sector tecnológico japonés
- A pesar del repunte de las acciones japonesas, los ADR de SoftBank (SFT.DE) cotizan a la baja hoy y han caído casi un 30% desde sus máximos recientes
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- A pesar del repunte de las acciones japonesas, los ADR de SoftBank (SFT.DE) cotizan a la baja hoy y han caído casi un 30% desde sus máximos recientes
El Nikkei 225 avanza apoyado por la continua debilidad del yen japonés, que supone un impulso adicional para los principales exportadores del país al mejorar las perspectivas de beneficios de sus ventas en el exterior. El Nikkei 225 ha subido hoy un 1,5%, recuperando parte de las pérdidas recientes, con las empresas de los sectores inmobiliario, bancario y de materiales para semiconductores liderando las ganancias.
Entre los valores más destacados se situaron Rohm (+14%), SUMCO (+11%) y Kioxia (+9%), lo que sugiere que los inversores están regresando de forma selectiva a las compañías de la cadena de suministro de semiconductores tras la fuerte corrección registrada recientemente.
La amplitud del mercado fue especialmente sólida, ya que las acciones que subieron superaron a las que bajaron en una proporción superior a tres a uno en la Bolsa de Tokio, lo que refleja un interés comprador generalizado y no un avance impulsado únicamente por un reducido grupo de compañías de gran capitalización.
La reciente caída del 27% en el Índice de Volatilidad Nikkei, hasta su nivel más bajo de los últimos tres meses, apunta a una mejora del apetito por el riesgo y a una reducción de la preocupación por la volatilidad del mercado a corto plazo.
El contexto macroeconómico general sigue siendo moderadamente favorable para la renta variable japonesa. El Brent ha recuperado niveles superiores a los 72 dólares por barril, el yen japonés continúa débil y el oro ha subido un 1,5%, lo que refleja un entorno de mercado en el que persiste la demanda de activos defensivos a pesar de la mejora del sentimiento hacia la renta variable.
Cotización del Nikkei 225
El Nikkei 225 continúa cotizando por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 periodos, lo que indica que los compradores aún deben demostrar que pueden recuperar el control de la tendencia.
La principal resistencia se sitúa actualmente en torno a los 7.000 puntos. Una ruptura sostenida por encima de este nivel podría abrir la puerta a un movimiento hacia los 7.200 puntos, donde las reacciones previas del precio han configurado una importante zona de resistencia.
Fuente: xStation 5
Precio de la acción de SoftBank
El gigante tecnológico japonés SoftBank (SFT.DE) acumula una caída superior al 30% desde los máximos históricos alcanzados a comienzos de junio. Si la corrección actual logra estabilizarse en estos niveles, podría configurarse un patrón correctivo 1:1, similar al observado durante el otoño de 2025.
El soporte clave se encuentra en torno a los 28 puntos, nivel en el que se sitúa la media móvil exponencial (EMA) de 200 sesiones. Por su parte, la principal resistencia se localiza alrededor de los 35 puntos, donde la EMA de 50 sesiones coincide con un importante hueco (gap) de cotización, conformando una zona técnica de especial relevancia.
Fuente: xStation 5
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