Café y cacao: el rebote tiene más calidad en el cacao

El café y el cacao están rebotando por razones parecidas, pero no con la misma calidad técnica. Los dos vienen de mercados muy castigados, los dos dependen de clima, cosechas e inventarios, y los dos están muy sensibles a cualquier noticia sobre El Niño. Pero ahora mismo el cacao parece más interesante desde el punto de vista técnico. El café está rebotando, sí, pero todavía no ha confirmado ruptura diaria. El cacao, en cambio, está atacando una zona mucho más importante: los 4.760 dólares, el máximo marcado el 11 de mayo, un nivel que puede empezar a confirmar un cambio de tendencia de medio plazo si consigue consolidar por encima.

El clima vuelve al centro de la narrativa

El movimiento tiene sentido porque el mercado está volviendo a mirar el riesgo climático. En cacao, Costa de Marfil sigue siendo el centro de la historia. Las lluvias por encima de lo normal y los cielos cubiertos en las principales zonas productoras han elevado el miedo a inundaciones y enfermedades en la parte final de la mid-crop, que va de marzo a agosto. En cacao, demasiada lluvia no siempre es buena noticia: puede dañar calidad, complicar el secado y favorecer enfermedades fúngicas. Eso llega en un mercado que ya venía de una crisis histórica de oferta y que, aunque ha mejorado, sigue sin tener un colchón cómodo.

El dato de fondo es importante. El ICCO revisó el superávit mundial de cacao 2024/25 a solo 48.000 toneladas, frente a las 75.000 toneladas estimadas previamente. La producción mundial se estima en 4,723 millones de toneladas y el procesamiento de cacao en 4,628 millones. Esto no describe un mercado sobrado. Describe un mercado que ha pasado de déficit extremo a un pequeño superávit, y ese matiz cambia mucho la lectura. Con un excedente tan fino, cualquier problema en África occidental vuelve a tener precio.

Además, StoneX recortó su previsión de superávit global de cacao para 2026/27 desde 267.000 toneladas hasta 149.000 toneladas, citando riesgos para la cosecha de África occidental por El Niño. Es decir, el mercado sigue formalmente en superávit, pero cada actualización le va quitando margen. Esa es una de las razones por las que el cacao puede estar construyendo algo más serio que un simple rebote técnico. No es solo que suba porque venía muy castigado. Sube porque el mercado empieza a dudar de que la normalización de oferta sea tan limpia como parecía hace unas semanas.

El cacao tiene la mejor configuración técnica

Técnicamente, el cacao es el gráfico más atractivo. La ruptura de 4.760 dólares, máximo del 11 de mayo, es relevante porque rompe una referencia clara del último tramo correctivo. Si el precio logra consolidar por encima, el mercado podría empezar a leerlo como una primera señal de cambio de tendencia a medio plazo. No sería todavía una señal de euforia, porque el cacao viene de una caída brutal desde los máximos históricos, pero sí sería una señal de reconstrucción. Después de una tendencia bajista tan violenta, las primeras rupturas de máximos relativos suelen ser importantes porque obligan a los vendedores a replantearse el escenario.

El punto técnico clave está en la confirmación. Una ruptura intradía de 4.760 dólares no basta. El cacao necesita cerrar por encima, sostener el nivel y evitar una vuelta rápida por debajo. Si lo consigue, el mensaje sería claro: el mercado ya no solo rebota por sobreventa, sino que empieza a recuperar estructura. La siguiente fase sería ver si los compradores defienden esa antigua resistencia como soporte. Si eso ocurre, el cacao tendría bastante más argumentos para buscar niveles superiores, especialmente si las noticias de Costa de Marfil, Ghana o El Niño siguen generando dudas sobre producción.

El café todavía necesita confirmación

El café arábica está en una situación distinta. El arábica ha rebotado hacia la zona de 275-278 centavos por libra, pero todavía no ha roto el nivel importante de 278,45. Ese es el último máximo relevante en gráfico diario y, además, en cuatro horas coincide con la zona de la media móvil de 200 sesiones. Por tanto, aunque el rebote tiene fuerza, todavía no ha confirmado cambio técnico. Mientras no rompa 278,45, el movimiento sigue siendo más vulnerable a ser leído como rebote dentro de una estructura correctiva.

La diferencia es sencilla: el cacao está intentando romper una resistencia relevante de medio plazo; el café todavía está chocando contra ella. En el café, superar 278,45 sería la señal que cambiaría bastante la lectura. Por encima de ese nivel, especialmente si hay cierre y continuidad, el mercado podría empezar a hablar de recuperación más seria. Mientras siga por debajo, el rebote puede ser simplemente una reacción a lluvias en Brasil y cierre de posiciones cortas, no una confirmación de tendencia.

Brasil sigue siendo el gran freno para el café

Fundamentalmente, el café tiene un problema: la oferta esperada sigue siendo grande. El USDA/FAS prevé que Brasil produzca 71,9 millones de sacos de 60 kg en la campaña 2026/27, un aumento del 14,1%, apoyado en condiciones favorables y en el ciclo bienal de alta producción. Además, las exportaciones brasileñas se proyectan con una subida cercana al 30%. Ese dato limita la lectura alcista estructural del café. El mercado puede rebotar por retrasos de cosecha, pero mientras la cosecha grande siga en pie, los compradores necesitan más pruebas.

El detonante del rebote reciente ha sido el clima. Las lluvias en Brasil han interrumpido la cosecha, han complicado el secado y han elevado el riesgo de deterioro de calidad en zonas productoras clave. Eso llega justo cuando el mercado venía descontando abundancia y estaba muy vendido. En ese contexto, una noticia meteorológica puede provocar un rebote fuerte sin que el balance global haya cambiado por completo. Barron’s recogía que el arábica había superado los 270 centavos por libra tras una subida cercana al 13% en cinco sesiones, precisamente por las lluvias brasileñas y la cobertura de cortos.

Rabobank, sin embargo, mantiene una lectura prudente sobre el café. En su actualización de mayo, señalaba que el arábica seguía bajo presión por las expectativas de mayor oferta asociadas a la cosecha 2026/27. Además, elevó su estimación de superávit global de arábica 2026/27 hasta 9,5 millones de sacos, desde 7 millones. Ese es el gran freno para el café. Puede rebotar con fuerza, pero necesita que el clima deteriore de verdad la cosecha brasileña para que el movimiento sea algo más que una recuperación táctica.

El Niño sigue siendo el factor común

En el cacao, el equilibrio parece más favorable para los compradores. Costa de Marfil ya había vendido alrededor de 1 millón de toneladas de la cosecha principal 2026/27, pero empezó a ralentizar nuevas ventas por el riesgo de El Niño. Además, el Coffee and Cocoa Council elevó la prima de nuevas ventas hasta al menos 100 libras por tonelada sobre futuros. Esa decisión tiene lectura de mercado: si el principal productor reduce ventas y exige más prima, es porque no se siente completamente cómodo con la visibilidad de la próxima cosecha.

El Niño es la pieza común, pero afecta de forma distinta. Para el cacao, el riesgo principal está en África occidental: lluvias excesivas, enfermedades, estrés posterior y deterioro de la cosecha principal. Reuters explicó que los episodios fuertes de El Niño han sido históricamente negativos para el cacao, y recordó que cerca de la mitad del cacao mundial procede de Costa de Marfil y Ghana. Para el café, el efecto es más mixto: puede reducir riesgo de heladas en Brasil en el corto plazo, pero puede complicar rendimientos futuros por calor, sequía o lluvias mal sincronizadas.

La parte monetaria no ayuda demasiado. Un dólar fuerte y una Fed más agresiva suelen ser un factor negativo para materias primas cotizadas en dólares. Cuando el dólar sube, las compras se encarecen para consumidores internacionales y parte del dinero financiero reduce exposición a commodities. Pero en café y cacao el clima manda más que la macro cuando aparece riesgo de cosecha. Esa es la razón por la que pueden rebotar incluso en un contexto donde el dólar no está especialmente débil. No es un rally macro de materias primas. Es un rally de oferta, clima y posicionamiento.

Conclusión: cacao adelantado, café en examen

La lectura comparativa sería esta: el cacao tiene ahora mejor aspecto técnico y un soporte fundamental más frágil por el lado de la oferta. El café tiene rebote, pero aún no tiene ruptura. En cacao, superar y consolidar sobre 4.760 dólares abre la puerta a hablar de cambio de tendencia de medio plazo. En café, la confirmación pasa por romper 278,45, nivel que coincide con el último máximo diario relevante y con la zona de la media móvil de 200 sesiones en cuatro horas. Hasta que eso ocurra, el café sigue siendo un rebote potente, pero no confirmado.

Para operar o analizar el movimiento, el orden de importancia sería claro. En cacao, mirar cierre por encima de 4.760 dólares, capacidad de convertir esa zona en soporte y continuidad hacia resistencias superiores. En café, mirar ruptura de 278,45. Si el café falla ahí, la lectura vuelve a ser de rechazo contra resistencia. Si rompe con fuerza, entonces sí podríamos hablar de una estructura mucho más interesante, porque el mercado habría superado el último máximo y una media relevante de corto plazo.

La lectura final es que el cacao está adelantado y el café está en examen. El cacao ya está intentando confirmar una transición técnica más seria, apoyado por un mercado físico que sigue muy sensible a África occidental y a El Niño. El café necesita demostrar más, porque la cosecha brasileña proyectada sigue siendo grande y el superávit de arábica pesa sobre la narrativa. Por eso, si tuviera que separar ambos movimientos, diría que el cacao parece una ruptura en construcción, mientras que el café todavía parece un rebote que necesita permiso técnico en 278,45 para convertirse en algo más.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.