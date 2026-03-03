Leer más
05:54 · 3 de marzo de 2026

Calendario del día: Datos de la Eurozona

Conclusiones clave
  • La sesión está dominada por el impacto del conflicto en Oriente Medio y por la evolución del mercado energético, que marcan el tono del riesgo global.

  • El dato de inflación de la eurozona llega en un momento delicado y puede reforzar la postura prudente del BCE si muestra presiones persistentes.

  • El dólar se mueve en una zona técnica decisiva, apoyado por un entorno de aversión al riesgo y por la fortaleza del mercado energético.

La agenda macroeconómica de hoy es muy ligera y, aparte de la lectura preliminar del IPC de febrero de la zona euro, no hay publicaciones relevantes programadas. Los inversores se están centrando en el mercado de materias primas energéticas —principalmente el petróleo— y en los acontecimientos del conflicto en Oriente Medio. Antes de la sesión estadounidense, la gran empresa estadounidense de mejoras del hogar y retail interior Target (TGT.US) publicará resultados. Así es como queda el calendario de hoy:

Calendario económico

  • 9:00 GMT, Zona euro: IPC preliminar de febrero

    • IPC general: 1,7% interanual esperado vs. 1,7% previo

    • IPC subyacente: 2,2% interanual esperado vs. 1,7% previo

  • Zona euro: IPC preliminar de febrero m/m

    • 0,5% m/m esperado vs. -0,6% previo

  • 20:30 GMT: Inventarios semanales de crudo API
  • Intervenciones de bancos centrales

    • 13:55 GMT – Fed Williams

    • 14:30 GMT – BCE Kocher

    • 14:40 GMT – BCE Slejpen

    • 15:45 GMT – Fed Kashkari

Precio de los futuos del dólar

Los futuros del índice del dólar estadounidense cotizan al alza hoy y se acercan a una prueba de la media móvil exponencial de 200 sesiones (línea roja), que simbólicamente separa una tendencia bajista de una alcista.

 

