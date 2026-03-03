La bolsa hoy: El KOSPI coreano se hunde más de un 7%

- Los índices del mercado asiático retroceden, con el KOSPI perdiendo más de un 7%.
- Los futuros de Europa y Estados Unidos pierden cerca de un 1%.
- Los índices del mercado asiático retroceden, con el KOSPI perdiendo más de un 7%.
- Los futuros de Europa y Estados Unidos pierden cerca de un 1%.
El índice MSCI Asia Pacific cae un 2,8%, marcando la mayor bajada en dos días desde abril. El KOSPI baja un 7,24% en la reapertura de los mercados tras el festivo de ayer. Pese a ello, el selectivo coreano se comporta como uno de los índices con mejor rendimiento a nivel mundial en este 2026.
Por su parte, los futuros de los índices bursátiles en EE. UU. y Europa caen alrededor de un 1%, lo que apunta a una posible continuación de la corrección.
La escalada entre Irán, EE. UU. e Israel impulsa el precio del petróleo al alza: Los inversores se centran en los riesgos para el suministro, especialmente después de que Irán cerrara el Estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el tránsito mundial de petróleo. Los precios del petróleo vuelven a superar los 80 dólares tras el incremento del 7% en el día de ayer.
En paralelo, la creciente aversión al riesgo y las tensiones geopolíticas impulsan la subida del dólar estadounidense.
Otros mercados
El aumento de los precios del petróleo reaviva la preocupación por la inflación, eleva las expectativas sobre los tipos y afecta a los mercados globales de renta fija. La venta de deuda pública va desde Sídney hasta Tokio, con los inversores liquidando bonos soberanos ante el temor de que un conflicto prolongado en Oriente Medio mantenga la presión inflacionaria.
Los bonos gubernamentales de EE. UU., Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur registran pérdidas esta semana mientras los mercados vuelven a descontar el riesgo de que el aumento de los costes energéticos pueda minar las perspectivas de los bonos globales, que habían registrado su mejor comienzo de año desde la pandemia.
Trump afirmó que el mayor ataque estadounidense podría estar aún por venir, no descartó una operación terrestre y enfatizó que, con las capacidades militares y la fortaleza industrial actuales, EE. UU. podría sostener una guerra prolongada y, en última instancia, victoriosa.
Resumen diario: Los índices y las criptomonedas caen ante el aumento de los precios del petróleo
El petróleo se dispara 11% por la escalada del conflicto en Medio Oriente y El VIX sube impulsado por el miedo en Wall Street
ÚLTIMA HORA: Irán advierte que Europa será “un objetivo legítimo” si la UE entra en la guerra
Wall Street intenta frenar las caídas
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.