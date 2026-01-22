Leer más
04:50 · 22 de enero de 2026

Calendario del día : PIB en EE. UU. y actas de la última reunión del BCE

-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita

La jornada de hoy está repleta de datos macroeconómicos de EE. UU., que podrían desviar temporalmente la atención del mercado sobre los problemas geopolíticos. Lo más destacado es la lectura final del PIB de EE. UU. para el tercer trimestre de 2025, que, según el consenso de Bloomberg, se espera que muestre un crecimiento del 4,3 % (anteriormente: 3,8 %). El consumo privado jugó un papel especialmente importante en el tercer trimestre, por lo que la continuación de esta tendencia y una lectura potencialmente mejor de lo esperado podrían impulsar significativamente las expectativas del mercado respecto a la Fed hacia una menor disposición a seguir recortando los tipos de interés.

Además del PIB, también se publicarán los informes sobre la inflación del PCE de octubre y noviembre, incluyendo el indicador de PCE subyacente preferido por la Fed. El panorama se complementará con las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que han mostrado una fuerte tendencia a la baja durante semanas, lo que alivia la preocupación sobre el mercado laboral estadounidense. En la Eurozona, la publicación clave serán las actas de la última reunión del BCE.

 

Fuente : Plataforma de XTB

23 de enero de 2026, 10:44

Dólar hoy en Chile: el billete verde ignora el avance del cobre y escala ante ruido geopolítico.
23 de enero de 2026, 09:35

⌚Boletín Diario de Mercados (23.01.2026)
23 de enero de 2026, 08:36

Groenlandia, los bonos del Tesoro estadounidense y el oro. ¿Qué relación tienen?
23 de enero de 2026, 07:53

Los datos del PMI impactan en el par euro-dólar

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.