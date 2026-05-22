Calendario del día: sentimiento del consumidor en EE. UU.

- Europa ofrece señales mixtas pero estables: Francia y Alemania sorprenden al alza en manufacturas e IFO, apoyando un sentimiento moderado
- La atención del día recae en Michigan y en las ventas minoristas de Canadá, claves para medir inflación y consumo
- El EUR/USD mantiene volatilidad contenida a la espera de los datos estadounidenses, con estructura técnica sensible al sentimiento
- Intervenciones del BCE y de Waller añaden riesgo intradía en un viernes de agenda ligera pero decisiva
- Europa ofrece señales mixtas pero estables: Francia y Alemania sorprenden al alza en manufacturas e IFO, apoyando un sentimiento moderado
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- El EUR/USD mantiene volatilidad contenida a la espera de los datos estadounidenses, con estructura técnica sensible al sentimiento
- Intervenciones del BCE y de Waller añaden riesgo intradía en un viernes de agenda ligera pero decisiva
La agenda macroeconómica de este viernes es relativamente ligera, con la atención de los inversores centrada principalmente en la lectura final del sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, así como en las ventas minoristas y el IPP de Canadá. Los datos empresariales publicados por la mañana en Europa superaron las expectativas.
En Francia, el indicador general del clima empresarial se mantuvo sin cambios en 94 puntos, en línea con el consenso y con la lectura anterior. Sin embargo, el índice de sentimiento manufacturero subió a 102 puntos, frente a los 99 previstos y los 100 anteriores, señalando una mejora en la actividad del sector.
En Alemania, el índice IFO de expectativas se situó en 83,8 puntos, por encima del consenso (83,5) y del dato previo (83,3). Por otro lado, el componente de condiciones actuales cayó a 86,1 puntos, frente a los 85,1 esperados y los 85,4 anteriores. El índice IFO de clima empresarial subió a 84,9 puntos, superando las previsiones (84,2) y mejorando desde 84,4, lo que apunta a una mejora moderada del sentimiento económico.
Calendario macroeconómico
14:30 | Canadá — Ventas minoristas (MoM) Consenso: 0,6% · Anterior: 0,7%
14:30 | Canadá — Ventas minoristas subyacentes (MoM) Consenso: 0,9% · Anterior: 0,5%
14:30 | Canadá — IPP (MoM) Consenso: 1,3% · Anterior: 2,4%
14:30 | Canadá — IPP subyacente (YoY) Consenso: 7,8% · Anterior: n/d
14:30 | EE. UU. — Índice manufacturero de la Fed de Richmond (MoM) Consenso: 2,6 · Anterior: 12,0
16:00 | EE. UU. — Sentimiento del consumidor Univ. Michigan (final) Consenso: 48,2 · Anterior: 48,2
16:00 | EE. UU. — Expectativas de inflación a 5 años (final) Consenso: 3,4% · Anterior: 3,4%
16:00 | EE. UU. — Expectativas de inflación a 1 año (final) Consenso: 4,6% · Anterior: 4,5%
16:00 | EE. UU. — Expectativas del consumidor Univ. Michigan Consenso: 48,5 · Anterior: 48,5
16:00 | EE. UU. — Condiciones actuales Univ. Michigan Consenso: 48 · Anterior: 47,8
Intervenciones de bancos centrales
13:30 | BCE — Vujčić
13:30 | BCE — Müller
13:30 | BCE — Kazimir
16:00 | Fed — Christopher Waller
Gráfico del par EUR/USD
El par EUR/USD mantiene una estructura técnica sensible a los datos de sentimiento estadounidense, con volatilidad contenida a la espera de las cifras de Michigan.
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