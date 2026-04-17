Calendario del día: Un final de semana tranquilo

El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero, dando a los mercados espacio para procesar los datos recientes con más calma y tomarse un respiro tras sesiones más volátiles. No hay publicaciones de alto impacto programadas para hoy, por lo que la atención se dividirá principalmente entre algunos datos europeos seleccionados y los discursos de funcionarios de la Reserva Federal en la segunda parte del día.

Además, los mercados siguen en modo de espera respecto a nuevos avances sobre posibles pasos hacia la resolución del conflicto en el Golfo, que continúa añadiendo un nivel de incertidumbre y limita el apetito por el riesgo.

A pesar del comienzo más tranquilo de la sesión, conviene tener en cuenta que los comentarios nocturnos de miembros de la Reserva Federal podrían introducir algo de volatilidad adicional en los mercados de divisas y bonos. En general, sin embargo, es probable que el día esté caracterizado más por consolidación y espera que por movimientos direccionales claros.

Calendario del día