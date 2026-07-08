Calendario Económico: Actas del FOMC y una RBNZ más agresiva en el centro de atención

Conclusiones clave Las tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsan una mayor prima de riesgo geopolítico y presionan al alza los precios del petróleo .

e impulsan una mayor prima de riesgo geopolítico y presionan al alza los precios del . Las minutas del FOMC serán el principal evento macroeconómico del día y podrían aumentar la volatilidad en el USD , Wall Street y los futuros de petróleo .

serán el principal evento macroeconómico del día y podrían aumentar la volatilidad en el , y los futuros de . El RBNZ retomó el endurecimiento monetario con una subida de 25 puntos básicos, impulsando una fuerte reacción alcista en el NZD/USD.

El principal factor que está marcando el sentimiento en los mercados financieros globales es la fuerte escalada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Tras los ataques militares mutuos entre Estados Unidos e Irán, el mercado de materias primas registró un fuerte repunte en los precios del petróleo. Los inversionistas siguen de cerca el riesgo de una mayor escalada del conflicto y su posible impacto sobre las rutas de suministro energético. Este escenario coincide con la expectativa por el principal evento macroeconómico de la semana: la publicación esta tarde de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (FOMC Minutes). El mercado buscará señales de un tono más restrictivo y pistas sobre la futura trayectoria de las tasas de interés, especialmente en un contexto de elevada inflación medida por el IPC (4,2% interanual) y de un debilitamiento del mercado laboral durante junio. Se espera una elevada volatilidad principalmente en los pares de divisas vinculados al dólar estadounidense, los principales índices de Wall Street y los futuros del petróleo. Publicaciones clave de la sesión asiática El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) elevó su tasa oficial de efectivo (OCR) en 25 puntos base , hasta el 2,50% , retomando su ciclo de endurecimiento monetario debido a la persistencia de las presiones inflacionarias.

El par NZD/USD se disparó cerca de un 2% inmediatamente después del comunicado con tono restrictivo del banco central neozelandés.

El mercado de materias primas energéticas registró un fuerte repunte en los precios del Brent y el WTI tras conocerse reportes sobre un intercambio directo de ataques entre fuerzas de Estados Unidos e Irán. Calendario Económico 16:00 EE.UU. - Inventarios Mayoristas (Mensual). Consenso: 0,3% | Dato previo: 0,3%

16:30 EE.UU. - Variación de Inventarios de Petróleo Crudo (EIA). Consenso: Sin datos | Dato previo: -3,775 millones de barriles

16:30 EE.UU. - Variación de Inventarios de Gasolina (EIA). Consenso: Sin datos | Dato previo: -2,333 millones de barriles

20:00 EE.UU. - Actas de la reunión del FOMC. Consenso: Sin datos | Dato previo: Sin datos Resultados corporativos AZZ Inc. (antes de la apertura)

Helen of Troy Ltd. (antes de la apertura)

Levi Strauss & Co. (después del cierre)

PriceSmart Inc. (después del cierre) Mercados a seguir Petróleo (WTI / Brent) – Principal foco de atención en el mercado de materias primas debido a la escalada militar y al intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, lo que está generando una elevada prima de riesgo geopolítico. Índice del Dólar (DXY) / EUR/USD – El principal par de divisas y el índice del dólar enfrentarán una elevada volatilidad esta noche tras la publicación de las actas del FOMC, que ayudarán a definir las probabilidades implícitas por el mercado sobre los próximos movimientos de tasas de la Reserva Federal. Wall Street (principales índices) – La bolsa estadounidense continúa siendo muy sensible a cualquier tono más restrictivo o más flexible que reflejen las actas de la Fed, especialmente en un contexto de rotación sectorial y presión sobre el sector tecnológico.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.