Calendario económico: decisión de la Fed y resultados de Microsoft, Amazon, Meta y Alphabet

¿Qué debemos vigilar en la sesión de hoy?

• Las decisiones de tipos de la Fed (20:00) y del Banco de Canadá (15:45) serán los eventos clave del día. En ambos casos se espera mantenimiento de tipos, pero las ruedas de prensa —Powell a las 20:30 y BoC a las 16:30— podrían ofrecer pistas sobre el rumbo de la política monetaria en un contexto de inflación energética elevada.

• Los datos de bienes duraderos, permisos de construcción y viviendas iniciadas en EE. UU. (14:30) aportarán información sobre el estado de la economía real estadounidense. Además, los inventarios oficiales de crudo de la EIA confirmarán o desmentirán el informe del API publicado ayer.

• En Europa, el foco estará en la inflación de Alemania (IPC y armonizado HICP), que mostrará hasta qué punto la crisis energética sigue afectando a los precios al consumidor en la eurozona. Un dato fuerte podría limitar la capacidad del BCE para enviar señales dovish.

• Esta noche llega el punto álgido absoluto de la temporada de resultados: Microsoft, Meta Platforms, Alphabet y Amazon publican cifras tras el cierre. Son compañías con un peso enorme en el S&P 500 y el Nasdaq, y sus resultados pueden marcar la dirección del mercado durante semanas.

Los inversores esperan no solo que superen previsiones, sino también pruebas claras de monetización de la IA, crecimiento en la nube y márgenes sólidos pese al aumento de costes.

El mercado sigue comprando cada caída, esperando concesiones geopolíticas, pero nada ha cambiado de forma material: con el petróleo por encima de 100 dólares y el Estrecho de Ormuz cerrado, el rally corre un riesgo real de agotarse.

Fuente: xStation