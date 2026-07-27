El mercado inicia la semana tras una fuerte caída de los precios del petróleo, después de que surgieran informaciones de que Estados Unidos e Irán han cesado los ataques en el estrecho de Ormuz, el principal factor que está marcando la sesión de hoy. El crudo WTI cae más de un 7 %, mientras que el Brent llegó a retroceder alrededor de un 5 % el domingo, alejándose de los máximos de los dos últimos meses que había alcanzado a raíz del conflicto en Oriente Medio.

¿Qué está moviendo el mercado?

Al comienzo de la semana, el mercado de las materias primas parece estar marcando la dirección. El petróleo WTI (-7,38 %) y el Brent (-6,54 %) encabezan claramente las caídas, mientras que el gas natural retrocede casi un 4 %.En el lado opuesto, la plata (+2,57 %), el índice tecnológico estadounidense Nasdaq (+1,41 %) y el índice europeo EURO STOXX 50 (+1,36 %) registran las mayores subidas, lo que apunta a una disminución de los riesgos geopolíticos y a un regreso del apetito por los activos de mayor riesgo.Los principales índices europeos también abren la sesión en positivo: el Dax (+1,32 %), el Ibex35 (+1,25 %) y el FTSE MIB (+1,20 %). Lo mismo ocurre con el S&P 500 (+0,96 %) en Estados Unidos y con los índices asiáticos Nikkei (+1,31 %) y FTSE China (+1,33 %), que también cotizan al alza.

Datos macroeconómicos de hoy

A las 10:00 se publicará el índice Ifo de Alemania correspondiente a julio y, a las 14:30, los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos correspondientes a junio. Son las únicas referencias macroeconómicas de relevancia previstas en la agenda de hoy.Sin embargo, el protagonismo sigue estando en la geopolítica y en la evolución del comercio internacional. El viernes, la administración Trump impuso nuevos aranceles en virtud de la Sección 301, de entre el 10 % y el 12,5 %, a 60 socios comerciales, lo que vuelve a aumentar la incertidumbre en los mercados mundiales.

Calendario económico de la semana

Lunes, 27 de julio

10:00 Alemania – índice Ifo del Instituto Ifo (clima empresarial) correspondiente a julio

14:30 Estados Unidos – pedidos de bienes duraderos (variación mensual) correspondientes a junio

Martes, 28 de julio

05:05 Australia – Discurso del gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA)

22:40 Estados Unidos – Informe API sobre la variación de las reservas de petróleo crudo

Miércoles, 29 de julio

03:30 Australia – IPC del segundo trimestre (variación interanual y trimestral)

16:30 Estados Unidos. – Variación de las reservas de petróleo crudo y gasolina, según la EIA

20:00 Estados Unidos – Decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal

20:30 Estados Unidos – Rueda de prensa del FOMC

Jueves, 30 de julio

09:00 España – IPC correspondiente a julio y PIB del segundo trimestre

11:00 Eurozona – PIB del segundo trimestre (variación interanual y trimestral)

13:00 UK – BoE Decisión sobre los tipos de interés

14:00 Alemania – IPC de julio (variación interanual e intermensual)

14:30 Estados Unidos – PIB anualizado del segundo trimestre

14:30 Estados Unidos – IPC correspondiente a junio

16:30 Estados Unidos – Datos de EIA sobre las reservas de gas natural

Viernes, 31 de julio

00:00 Japón – Decisión sobre los tipos de interés del Banco de Japón y rueda de prensa

01:50 Japón – Producción industrial y ventas minoristas correspondientes a junio

03:30 China – Índices PMI de CFLP (manufacturero y de servicios) correspondientes a julio

09:30 Polonia – Inflación de julio (variación interanual e intermensual)

11:00 Zona euro – Inflación HICP y HICP subyacente de julio (variación interanual e intermensual)

Fuente: XTB

El acontecimiento clave de la semana será la decisión de la Reserva Federal del miércoles (20:00), junto con la rueda de prensa de Jerome Powell. El mercado descuenta actualmente una probabilidad del 35-40 % de una subida de los tipos de interés, un aumento notable frente al entorno del 10 % que se estimaba todavía en junio, debido al repunte del precio del petróleo y a las preocupaciones sobre la inflación.Además, nos espera una auténtica maratón de resultados de las grandes tecnológicas: Microsoft y Meta publicarán sus cuentas el miércoles tras el cierre de Wall Street, mientras que Apple y Amazon lo harán el jueves. Fuera del sector Big Tech, Visa, Samsung y ExxonMobil también acapararán la atención de los inversores.En el plano macroeconómico, la semana concluirá con una batería de referencias de gran relevancia: el PIB del segundo trimestre de Estados Unidos y de la zona euro (jueves), la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra y el dato de inflación de Alemania (jueves), y, el viernes, la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Japón, los índices PMI de China y los datos de inflación de julio de Polonia y de la Unión Europea.