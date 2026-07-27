- El mercado arranca la semana con una fuerte caída en el petróleo, tras las informaciones de una tregua entre Esados Unidos e Irán
- La plata, el Nasdaq y el Euro Stoxx 50 lideran las subidas, mientras el petróleo retrocede alrededor del 7%
- El calendario económico de la jornada está marcado por el índice IFO de Alemania y los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos
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- La plata, el Nasdaq y el Euro Stoxx 50 lideran las subidas, mientras el petróleo retrocede alrededor del 7%
- El calendario económico de la jornada está marcado por el índice IFO de Alemania y los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos
El mercado inicia la semana tras una fuerte caída de los precios del petróleo, después de que surgieran informaciones de que Estados Unidos e Irán han cesado los ataques en el estrecho de Ormuz, el principal factor que está marcando la sesión de hoy. El crudo WTI cae más de un 7 %, mientras que el Brent llegó a retroceder alrededor de un 5 % el domingo, alejándose de los máximos de los dos últimos meses que había alcanzado a raíz del conflicto en Oriente Medio.
¿Qué está moviendo el mercado?
Al comienzo de la semana, el mercado de las materias primas parece estar marcando la dirección. El petróleo WTI (-7,38 %) y el Brent (-6,54 %) encabezan claramente las caídas, mientras que el gas natural retrocede casi un 4 %.En el lado opuesto, la plata (+2,57 %), el índice tecnológico estadounidense Nasdaq (+1,41 %) y el índice europeo EURO STOXX 50 (+1,36 %) registran las mayores subidas, lo que apunta a una disminución de los riesgos geopolíticos y a un regreso del apetito por los activos de mayor riesgo.Los principales índices europeos también abren la sesión en positivo: el Dax (+1,32 %), el Ibex35 (+1,25 %) y el FTSE MIB (+1,20 %). Lo mismo ocurre con el S&P 500 (+0,96 %) en Estados Unidos y con los índices asiáticos Nikkei (+1,31 %) y FTSE China (+1,33 %), que también cotizan al alza.
Datos macroeconómicos de hoy
A las 10:00 se publicará el índice Ifo de Alemania correspondiente a julio y, a las 14:30, los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos correspondientes a junio. Son las únicas referencias macroeconómicas de relevancia previstas en la agenda de hoy.Sin embargo, el protagonismo sigue estando en la geopolítica y en la evolución del comercio internacional. El viernes, la administración Trump impuso nuevos aranceles en virtud de la Sección 301, de entre el 10 % y el 12,5 %, a 60 socios comerciales, lo que vuelve a aumentar la incertidumbre en los mercados mundiales.
Calendario económico de la semana
Lunes, 27 de julio
- 10:00 Alemania – índice Ifo del Instituto Ifo (clima empresarial) correspondiente a julio
- 14:30 Estados Unidos – pedidos de bienes duraderos (variación mensual) correspondientes a junio
Martes, 28 de julio
- 05:05 Australia – Discurso del gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA)
- 22:40 Estados Unidos – Informe API sobre la variación de las reservas de petróleo crudo
Miércoles, 29 de julio
- 03:30 Australia – IPC del segundo trimestre (variación interanual y trimestral)
- 16:30 Estados Unidos. – Variación de las reservas de petróleo crudo y gasolina, según la EIA
- 20:00 Estados Unidos – Decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal
- 20:30 Estados Unidos – Rueda de prensa del FOMC
Jueves, 30 de julio
- 09:00 España – IPC correspondiente a julio y PIB del segundo trimestre
- 11:00 Eurozona – PIB del segundo trimestre (variación interanual y trimestral)
- 13:00 UK – BoE Decisión sobre los tipos de interés
- 14:00 Alemania – IPC de julio (variación interanual e intermensual)
- 14:30 Estados Unidos – PIB anualizado del segundo trimestre
- 14:30 Estados Unidos – IPC correspondiente a junio
- 16:30 Estados Unidos – Datos de EIA sobre las reservas de gas natural
Viernes, 31 de julio
- 00:00 Japón – Decisión sobre los tipos de interés del Banco de Japón y rueda de prensa
- 01:50 Japón – Producción industrial y ventas minoristas correspondientes a junio
- 03:30 China – Índices PMI de CFLP (manufacturero y de servicios) correspondientes a julio
- 09:30 Polonia – Inflación de julio (variación interanual e intermensual)
- 11:00 Zona euro – Inflación HICP y HICP subyacente de julio (variación interanual e intermensual)
El acontecimiento clave de la semana será la decisión de la Reserva Federal del miércoles (20:00), junto con la rueda de prensa de Jerome Powell. El mercado descuenta actualmente una probabilidad del 35-40 % de una subida de los tipos de interés, un aumento notable frente al entorno del 10 % que se estimaba todavía en junio, debido al repunte del precio del petróleo y a las preocupaciones sobre la inflación.Además, nos espera una auténtica maratón de resultados de las grandes tecnológicas: Microsoft y Meta publicarán sus cuentas el miércoles tras el cierre de Wall Street, mientras que Apple y Amazon lo harán el jueves. Fuera del sector Big Tech, Visa, Samsung y ExxonMobil también acapararán la atención de los inversores.En el plano macroeconómico, la semana concluirá con una batería de referencias de gran relevancia: el PIB del segundo trimestre de Estados Unidos y de la zona euro (jueves), la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra y el dato de inflación de Alemania (jueves), y, el viernes, la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Japón, los índices PMI de China y los datos de inflación de julio de Polonia y de la Unión Europea.
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