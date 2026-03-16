Calendario económico: Semana marcada por los bancos centrales

- La guerra de Irán sigue siendo el punto clave del mercado.
- A nivel macroeconómico, esta semana se celebrarán nuevas reuniones de la FED y el BCE.
- Hoy se conocerán los datos de producción industrial de Estados Unidos.
- La guerra de Irán sigue siendo el punto clave del mercado.
- A nivel macroeconómico, esta semana se celebrarán nuevas reuniones de la FED y el BCE.
- Hoy se conocerán los datos de producción industrial de Estados Unidos.
La guerra en Irán sigue siendo el punto clave para los inversores, especialmente tras las recientes declaraciones de Donald Trump presionando a otros miembros de la OTAN para que apoyen a Estados Unidos en el conflicto.
Más allá del seguimiento de la situación en el estrecho de Ormuz, el calendario macroeconómico de esta semana se centra en las decisiones de los bancos centrales, con la reunión de la Fed y del BCE previstas para este miércoles y este jueves respectivamente.
Al otro lado del Atlántico, esperamos la lectura del IPC de Canadá. El dólar canadiense se mantiene firmemente respaldado por los altos precios del petróleo, por lo que experimenta un repunte de la volatilidad. Al mismo tiempo, hoy también conoceremos los datos de producción industrial en Estados Unidos.
Fuente: xStation5
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (18.03.2026)
El oro retrocede un 2 %
El PPI de EE. UU. supera ampliamente las expectativas , El US100 retrocede
⌚Boletín Diario de Mercados (18.03.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.