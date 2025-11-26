Calendario económico: solicitudes de subsidio por desempleo y bienes duraderos 🔎

El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero. Los únicos informes importantes que cabe destacar son el informe semanal de solicitudes de subsidio por desempleo y el informe de pedidos de bienes duraderos de septiembre. Sin embargo, estos datos de septiembre siguen reportados con retrasado, por lo que su relevancia es menor.
Calendario detallado del día:
10:20, Alemania - Intervención de Buba Mauderer
14:30, Estados Unidos - Datos de empleo:
- Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: pronóstico: 226.000; anterior: 220.000;
- Promedio de solicitudes de subsidio por desempleo de 4 semanas: anterior: 224.250;
- Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: anterior: 1.974.000;
14:30, Estados Unidos - Permisos de construcción para septiembre:
- pronóstico: 1.340 millones; anterior: 1.330 millones;
14:30, Estados Unidos - Bienes duraderos:
- Bienes duraderos, excluyendo transporte: pronóstico: 0,2 % intermensual; anterior: 0,3 % intermensual;
- Bienes duraderos (excluyendo defensa): pronóstico 1,9 % intermensual; anterior: 1,9 % intermensual.
- Pedidos de bienes duraderos: pronóstico 0,5 % intermensual; anterior: 2,9 % intermensual.
14:30, Estados Unidos - Datos de la balanza comercial de septiembre:
- Balanza comercial de bienes: pronóstico -90.000 millones; anterior: -85.500 millones.
16:00, Estados Unidos - Ventas de viviendas nuevas para septiembre:
- Pronóstico: 710.000 millones; anterior: 800.000 millones.
16:30, Estados Unidos - Datos de la EIA:
- Almacenamiento de gas natural: pronóstico -5.000 millones; anterior: -14.000 millones.
- Inventarios de petróleo crudo: pronóstico -1.300 millones; anterior: -3.426 millones.
17:05, Zona Euro - Lane del BCE
