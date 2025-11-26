Leer más
04:54 · 26 de noviembre de 2025

Calendario económico: solicitudes de subsidio por desempleo y bienes duraderos 🔎

El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero. Los únicos informes importantes que cabe destacar son el informe semanal de solicitudes de subsidio por desempleo y el informe de pedidos de bienes duraderos de septiembre. Sin embargo, estos datos de septiembre siguen reportados con retrasado, por lo que su relevancia es menor.

Calendario detallado del día:


10:20, Alemania - Intervención de Buba Mauderer

14:30, Estados Unidos - Datos de empleo:

  • Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: pronóstico: 226.000; anterior: 220.000;
  • Promedio de solicitudes de subsidio por desempleo de 4 semanas: anterior: 224.250;
  • Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: anterior: 1.974.000;

14:30, Estados Unidos - Permisos de construcción para septiembre:

  • pronóstico: 1.340 millones; anterior: 1.330 millones;

14:30, Estados Unidos - Bienes duraderos:

  • Bienes duraderos, excluyendo transporte: pronóstico: 0,2 % intermensual; anterior: 0,3 % intermensual;
  • Bienes duraderos (excluyendo defensa): pronóstico 1,9 % intermensual; anterior: 1,9 % intermensual.
  • Pedidos de bienes duraderos: pronóstico 0,5 % intermensual; anterior: 2,9 % intermensual.

14:30, Estados Unidos - Datos de la balanza comercial de septiembre:

  • Balanza comercial de bienes: pronóstico -90.000 millones; anterior: -85.500 millones.

16:00, Estados Unidos - Ventas de viviendas nuevas para septiembre:

  • Pronóstico: 710.000 millones; anterior: 800.000 millones.

16:30, Estados Unidos - Datos de la EIA:

  • Almacenamiento de gas natural: pronóstico -5.000 millones; anterior: -14.000 millones.
  • Inventarios de petróleo crudo: pronóstico -1.300 millones; anterior: -3.426 millones.

17:05, Zona Euro - Lane del BCE

 

 

28 de noviembre de 2025, 15:18

China sacude el mercado global: el nuevo futuro de platino impulsa precios y dispara a las mineras
28 de noviembre de 2025, 10:56

Latam Airlines (LTM) enfrenta riesgo operativo tras revocación de permisos en Venezuela
28 de noviembre de 2025, 10:15

El EUR/USD sube tras un IPC alemán menor al esperado
28 de noviembre de 2025, 10:03

Producción industrial retrocede en octubre y mercado laboral muestra señales de resiliencia en Chile

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.