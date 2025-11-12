Leer más
05:23 · 12 de noviembre de 2025

Calendario económico: Todas las miradas puestas en el posible fin al cierre de gobierno

Conclusiones clave
MSCI Europe SRI
ETFs
IESE.NL, iShares MSCI Europe SRI UCITS (Acc EUR)
-
-
S&P 500
ETFs
P500.DE, Invesco S&P 500 UCITS (Acc EUR)
-
-
Conclusiones clave
  • La Cámara de Representantes de EE. UU. votará el proyecto de ley del Senado que financiaría a las agencias federales hasta finales de enero de 2026, lo que podría poner fin al cierre del gobierno, que se ha prolongado durante un período récord.
  • Los comentarios de los miembros de la Reserva Federal y del BCE serán los principales factores que influyan en el par EUR/USD.
  • Se prevé que los informes de la OPEP y del API aumenten la volatilidad del mercado petrolero.

Se prevé que la sesión de hoy sea relativamente tranquila en cuanto a publicaciones macroeconómicas, con la atención de los inversores centrada en la votación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el proyecto de ley de gastos federales aprobado por el Senado, que podría poner fin al cierre del gobierno que ya dura más de 40 días. Muchos demócratas ya se han comprometido a bloquear el proyecto de ley, considerando insuficiente la promesa de "revisar" la reforma sanitaria en diciembre. La primera votación debería comenzar alrededor de las 21:00 de la noche.

Imagen de un grÃ¡fico bursÃ¡til en un artÃ­culo sobre el calendario econÃ³mico de la jornada

¿Qué más nos depara el calendario económico de hoy?

Desde una perspectiva macroeconómica, los eventos más importantes serán los discursos de los miembros de la Reserva Federal y del BCE, especialmente relevantes para la volatilidad del par EUR/USD. Las expectativas de un recorte de tipos en diciembre en EE. UU. se están recuperando lentamente, ya que datos recientes de ADP mostraron una disminución promedio semanal de empleos de aproximadamente 11.000 durante las últimas cuatro semanas. Para el mercado petrolero, los eventos clave serán la publicación del informe de la OPEP y los datos del API sobre las reservas de crudo de EE. UU.

En Wall Street, se publicarán los resultados financieros de Cisco Systems, Tencent Music Entertainment y Circle Internet, mientras que en Europa ya se han publicado los informes de Bayer e Infineon.

 

Calendario económico de hoy:

Alemania: Datos de inflación de octubre:

  • IPCA interanual: real 2,3%; previsión 2,3%; anterior 2,4%
  • IPCA mensual: real 0,3%; previsión 0,3%; anterior 0,2%
  • IPC interanual: real 2,3%; previsión 2,3%; anterior 2,4%
  • IPC mensual: real 0,3%; previsión 0,3%; anterior 0,2%

China: Financiación social total de octubre

  • Previsión 1.230.000 millones; anterior 3.530.000 millones

 China: Oferta monetaria M2 interanual

  • Previsión 8,1%; anterior 8,4%

0China: Nuevos préstamos (octubre)

  • Previsión 460.000 millones; Anterior: 1.290.000 millones

China: Crecimiento de la cartera de préstamos (interanual)

  • Previsión: 6,6%; Tasa anterior: 6,6%

Eurozona: Reunión del Eurogrupo

EE. UU.: Informe mensual de la OPEP

Eurozona: Discurso de Schnabel, presidente del BCE

Eurozona: Discurso de de Guindos, presidente del BCE

EE. UU.: Informe mensual de la OPEP

EE. UU.: Índice de refinanciación hipotecaria (anterior: 1290,8)

EE. UU.: Índice del mercado hipotecario (anterior: 332,3)

 EE. UU.: Tipo de interés hipotecario a 30 años de la MBA (anterior: 6,31%)

Reino Unido: Discurso de Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra

Canadá: Datos de vivienda y construcción de septiembre Datos

  • Permisos de construcción: previsión +0,8 % mensual; anterior –1,2 % mensual

EE. UU.: Discurso del miembro del FOMC Williams

EE. UU.: Discurso del miembro de la Reserva Federal Waller

EE. UU.: Informe de la EIA

  • Inventarios de crudo API: anterior +6,5 millones

Nueva Zelanda: Datos de ventas minoristas de octubre

  • Ventas minoristas con tarjeta electrónica mensual: anterior –0,5 %
  • Ventas minoristas con tarjeta electrónica interanual: anterior +1,0 %

 

14 de noviembre de 2025, 11:06

Elecciones en Chile: el mercado se prepara para una elección histórica con alta sensibilidad cambiaria
14 de noviembre de 2025, 10:53

Las ventas mayoristas y manufactureras de Canadá superan lo esperado 📊 El par USD/CAD reacciona
14 de noviembre de 2025, 08:23

¿Cuánto crece el PIB de la Eurozona?
14 de noviembre de 2025, 07:50

El Dax 40 retrocede hasta los 23.800 puntos

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.