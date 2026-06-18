China se acerca a territorio bajista. Alibaba y Tencent lideran las ventas

El principal índice bursátil de China se está acercando a territorio de mercado bajista, reflejando la creciente preocupación de los inversores sobre las perspectivas económicas del país. La presión se concentra en las grandes empresas de internet y consumo, que representan una parte significativa de los principales índices chinos cotizados fuera del continente.

La debilidad de las acciones chinas no está impulsada únicamente por una desaceleración económica. Un problema cada vez más relevante es la propia estructura del MSCI China Index, que continúa altamente concentrado en compañías de internet y consumo. Mientras los inversores globales destinan capital a fabricantes de semiconductores y beneficiarios de la Inteligencia Artificial (IA) en Corea del Sur y Taiwán, los índices chinos offshore siguen dependiendo del consumo interno, del desempeño de Alibaba y Tencent, y del sentimiento en torno al sector inmobiliario.

Como resultado, incluso si la economía china se estabiliza, el país podría seguir perdiendo la batalla por los flujos globales de capital frente a otros mercados asiáticos que ofrecen una exposición más directa al ciclo de inversión en IA.

El MSCI China Index cayó hasta un 2,1% hoy y, en un momento de la sesión, llegó a cotizar más de un 20% por debajo de su máximo del 2 de octubre, situándose al borde de entrar técnicamente en un mercado bajista. Alibaba y Tencent fueron los principales responsables de la caída, a pesar de haber sido durante mucho tiempo la principal vía de exposición de los inversores internacionales al sector tecnológico chino.

¿Qué está presionando a las acciones chinas?

Varios factores negativos están afectando simultáneamente al mercado:

Crecientes tensiones con instituciones estadounidenses. Recientemente, el Pentágono anunció planes para incluir a BYD y Alibaba en una lista de empresas presuntamente vinculadas al gobierno chino.

anunció planes para incluir a y en una lista de empresas presuntamente vinculadas al gobierno chino. Debilitamiento de los datos de consumo en China.

El gasto minorista se contrajo en mayo por primera vez desde la pandemia.

Resultados decepcionantes de las mayores plataformas de internet del país.

Intensa competencia nacional e internacional de mercados como Japón , Corea del Sur y Taiwán , mientras China sigue cargando con una mayor prima de riesgo geopolítico.

, y , mientras China sigue cargando con una mayor prima de riesgo geopolítico. Elevadas inversiones relacionadas con la IA , que están presionando los márgenes en el corto plazo.

, que están presionando los márgenes en el corto plazo. Flujos de capital que se desplazan hacia mercados que se benefician más directamente del auge global de la IA.

Corea del Sur y Taiwán continúan beneficiándose de la fuerte demanda de semiconductores e infraestructura de IA gracias a su exposición a fabricantes de chips líderes a nivel mundial. Por el contrario, el MSCI China sigue siendo mucho más dependiente de las tendencias de consumo, la regulación, el sector inmobiliario, la confianza bancaria y los resultados financieros de las plataformas de internet.

El problema estructural del MSCI China Index

El MSCI China sigue dominado por empresas de internet y consumo cotizadas en Hong Kong. Tencent representa aproximadamente el 13% del índice, mientras que Alibaba supone cerca del 10%.

Esta concentración significa que la debilidad de apenas unas pocas compañías de gran capitalización puede arrastrar significativamente al índice completo. Cuando Alibaba y Tencent decepcionan, el índice tiene una capacidad limitada para compensar esas pérdidas mediante la fortaleza de otros sectores.

A diferencia de mercados como Taiwán y Corea del Sur, los índices chinos offshore carecen de una exposición relevante al ciclo puro de hardware relacionado con la Inteligencia Artificial. Como resultado, el rally impulsado por la IA ha pasado prácticamente de largo para las acciones chinas cotizadas fuera de China continental.

El sector tecnológico chino no cuenta una sola historia

La debilidad se concentra principalmente en las compañías de internet y comercio electrónico. Tanto Alibaba como Tencent reportaron ingresos del trimestre finalizado en marzo por debajo de las expectativas de los analistas, aumentando la preocupación de que las enormes inversiones en IA tardarán más de lo previsto en traducirse en una mayor rentabilidad.

Al mismo tiempo, los índices tecnológicos domésticos chinos muestran un comportamiento considerablemente mejor. El Star 50 Index, que incluye fabricantes de semiconductores y empresas tecnológicas avanzadas, alcanzó hoy un máximo histórico.

Esto pone de manifiesto una diferencia importante: los inversores no están abandonando por completo la tecnología china. En cambio, se están volviendo cada vez más selectivos, favoreciendo compañías vinculadas a semiconductores, manufactura avanzada y a la cadena de suministro nacional de IA.

El Hang Seng China Enterprises Index sigue bajo presión

La presión también es visible en el Hang Seng China Enterprises Index, que cayó más de un 2% hoy. Actualmente, este indicador es uno de los índices bursátiles con peor desempeño del mundo este año entre más de 90 índices seguidos por Bloomberg.

Mientras tanto, el Hang Seng Tech Index entró en mercado bajista a principios de año, lo que sugiere que la debilidad de las acciones tecnológicas chinas no es simplemente una corrección temporal, sino parte de una pérdida más amplia de confianza en las grandes plataformas de internet.

¿Por qué los mercados chinos están decepcionando a los inversores?

Las acciones chinas siguen bajo presión porque los inversores todavía no identifican un catalizador claro para una recuperación estructural. El desafío va más allá del sentimiento negativo y también incluye la composición de los propios índices, que siguen dependiendo fuertemente del consumo, las plataformas de internet y los beneficios de un pequeño grupo de gigantes tecnológicos.

Hasta que el gasto de los consumidores comience a recuperarse y compañías como Alibaba y Tencent muestren una mejora más convincente en sus resultados, el MSCI China probablemente seguirá siendo vulnerable a nuevas presiones bajistas.

Al mismo tiempo, la fortaleza relativa de los índices chinos vinculados a los semiconductores sugiere que los inversores siguen buscando exposición a China, aunque de forma cada vez más selectiva y principalmente a través de compañías directamente relacionadas con el ciclo de inversión en IA.

¿Están perdiendo las tecnológicas chinas la carrera de la IA frente a Corea del Sur y Taiwán?

Una de las principales razones detrás del bajo desempeño del MSCI China es su limitada participación en el rally global impulsado por la Inteligencia Artificial. Mientras los mercados de Corea del Sur y Taiwán continúan beneficiándose de una demanda récord de semiconductores e infraestructura para IA, los índices chinos offshore siguen dominados por plataformas de internet y empresas de consumo.

Según Vey-Sern Ling, de Union Bancaire Privée, las compañías tecnológicas chinas se han convertido efectivamente en “víctimas del éxito de sus vecinos del norte de Asia”. Los inversores están optando cada vez más por fabricantes de semiconductores que se benefician directamente de la inversión en IA, en lugar de plataformas de internet como Alibaba y Tencent.

Esto ha incrementado significativamente el costo de oportunidad de mantener acciones tecnológicas chinas. El capital global está fluyendo naturalmente hacia mercados donde el crecimiento de beneficios es más visible, especialmente Corea del Sur y Taiwán.

Hace apenas unos años, Alibaba, Tencent y otras plataformas de internet constituían la principal tesis de inversión para las acciones chinas offshore. Hoy, esa narrativa está perdiendo fuerza gradualmente.

Los resultados del primer trimestre mostraron que tanto Alibaba como Tencent incumplieron las expectativas de ingresos. La rentabilidad está siendo presionada por tres factores principales:

El aumento de las inversiones en Inteligencia Artificial .

. Una competencia doméstica extremadamente intensa.

La persistente debilidad del consumo en China.

Para los inversores, esto representa un cambio significativo en la narrativa del sector tecnológico chino. Las plataformas de internet continúan generando importantes flujos de caja, pero ya no son vistas como el motor indiscutible de crecimiento del mercado bursátil chino, como ocurría antes de la pandemia y antes de la ofensiva regulatoria sobre el sector.

CHN.cash Index y acciones de BABA.US (temporalidad D1)

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5