Cierre de Mercado: la tecnología impulsa a Wall Street. Los mercados restan importancia a las tensiones entre Estados Unidos e Irán

Regresa parcialmente el optimismo a Wall Street tras las ventas registradas en los últimos días. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos cotizan al alza durante la jornada.

El Dow Jones avanza alrededor de un 0,3%, el S&P 500 (US500) sube un 0,8%, mientras que el tecnológico Nasdaq 100 (US100) lidera las ganancias con un alza cercana al 1,2%.

La mejora del sentimiento está impulsada, entre otros factores, por el rebote del sector de semiconductores, que recupera parte de las pérdidas recientes, pese a que las ganancias en los índices estadounidenses se producen en medio del recrudecimiento de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.

Las acciones de los fabricantes estadounidenses de semiconductores repuntaron tras las fuertes alzas registradas por las compañías chinas del sector.

Los inversionistas interpretaron este movimiento como una señal de que la demanda por tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial (IA) sigue siendo sólida, mejorando el sentimiento hacia la industria y respaldando a compañías como Micron, Intel, AMD y Marvell.

Dentro del sector, destacó la decisión de Micron de elevar sus planes de inversión en Estados Unidos a más de 250.000 millones de dólares hacia 2035.

Estos recursos se destinarán a ampliar la producción nacional de memorias para semiconductores, incluyendo la tecnología HBM utilizada en la infraestructura de IA, mediante la construcción de nuevas plantas en Nueva York, Idaho y Virginia, lo que permitirá crear decenas de miles de empleos.

Las inversiones de Micron responden al fuerte crecimiento de la demanda de memorias utilizadas en los centros de datos para IA y al objetivo de Estados Unidos de fortalecer la independencia de su cadena de suministro respecto de Asia.

El mercado también recibió positivamente las noticias sobre Meta Platforms, ya que la compañía planea iniciar la producción de su propio chip de IA a partir de septiembre y duplicar su capacidad de procesamiento para reducir su dependencia de proveedores externos de semiconductores.

El sector también recibe apoyo por la próxima salida a bolsa de SK Hynix en Estados Unidos, que podría alcanzar una valoración superior a 26.000 millones de dólares y convertirse en una de las mayores IPO de la historia.

Las bolsas europeas también registraron ganancias durante la jornada, con la excepción del mercado británico, donde el FTSE 100 retrocedió cerca de un 0,2%.