Cierre de mercado: Mercados caen tras señales más restrictivas de la Fed

La sesión de hoy estuvo marcada por una combinación de tensión geopolítica, presión energética y fortaleza macroeconómica en EE. UU. El foco principal fue la urgencia por alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, ante el riesgo de agotamiento de reservas energéticas y una crisis global de suministro. En paralelo, los datos estadounidenses sorprendieron al alza, especialmente en ventas minoristas y vivienda, mientras la Fed mantuvo la tasa en 3,75% pero dejó al mercado anticipando futuras subidas, lo que impulsó al dólar y presionó al oro y al yen. En Europa y Reino Unido, la inflación siguió moderándose de forma desigual, aunque los bancos centrales mantienen la cautela. En materias primas, la fuerte caída de inventarios de crudo reforzó la tensión del mercado petrolero, mientras que en acciones destacó la transición de liderazgo en CME Group.



Fuente: xStation5

Geopolítica: La agenda geopolítica de hoy estuvo marcada por la urgencia de Estados Unidos por alcanzar un memorando de entendimiento con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, luego de que Trump reconociera que las reservas energéticas podrían agotarse en unas cuatro semanas. El cierre prolongado de esta ruta clave para el petróleo ha intensificado el uso de reservas estratégicas y elevado el riesgo de una crisis energética. En este contexto, Washington, Teherán y los mediadores estarían intentando acelerar la firma del acuerdo, incluso mediante firma electrónica, aunque las conversaciones de fondo sobre el programa nuclear iraní continuarían posteriormente. Al mismo tiempo, Trump mantiene un tono de presión militar, advirtiendo que el acuerdo no es definitivo y que, si no le satisface el resultado o Irán “no se porta bien”, Estados Unidos podría volver a atacar.

Estados Unidos: Los datos económicos de EE. UU. muestran una actividad más sólida de lo esperado, con un aumento de 3,8% en las ventas pendientes de viviendas frente al 0,9% previsto, inventarios empresariales en línea con las expectativas y ventas minoristas de mayo por encima del consenso. La Reserva Federal mantuvo la tasa de interés en 3,75%, mientras el presidente de la Fed, Warsh, destacó una nueva etapa en la comunicación y estrategia de política monetaria, con grupos de trabajo independientes y el mantenimiento del objetivo de inflación del 2%. La Fed reconoce que la política actual parece restrictiva para el sector inmobiliario, aunque no necesariamente para los mercados financieros. Los operadores ya descuentan dos subidas de tasas para finales del primer trimestre de 2027.

Europa: En la zona euro, la inflación anual de mayo se situó en 3,2%, en línea con lo esperado, mientras que la inflación subyacente alcanzó 2,6%, por encima de la previsión de 2,5%. Desde el BCE, Sleijpen señaló que una repetición de los problemas inflacionarios de 2022 parece menos probable, aunque no puede descartarse por completo. La atención de la política monetaria europea se mantiene en los posibles efectos de segunda ronda, especialmente en un entorno de incertidumbre sobre los precios del petróleo, aunque las expectativas de inflación siguen relativamente ancladas.

Reino Unido: En el Reino Unido, la inflación anual de mayo se ubicó en 2,8%, por debajo de la previsión de 3,0% y en línea con el dato anterior. Por su parte, el índice de precios al productor de entrada mensual avanzó 0,2%, también por debajo de lo esperado, lo que sugiere cierta moderación en las presiones de costos. Estos datos podrían aliviar parcialmente la presión sobre el Banco de Inglaterra, aunque la evolución de la inflación mensual seguirá siendo clave para las próximas decisiones de política monetaria.

Japón: El yen cayó hasta su nivel más bajo frente al dólar desde julio de 2024, alcanzando 160,79 por dólar y aumentando el riesgo de una posible intervención oficial para sostener la moneda. La debilidad del yen se explica por la fortaleza del dólar, impulsada por mayores expectativas de subidas de tasas por parte de la Reserva Federal, y por la percepción de que el Banco de Japón no está endureciendo su política monetaria con suficiente rapidez. Aunque el BoJ subió su tasa de referencia, el vicegobernador Shinichi Uchida reiteró que el tipo de cambio es relevante, pero no constituye un objetivo directo de política monetaria.

Petróleo: Los inventarios de crudo de la EIA registraron una fuerte caída de 8,263 millones de barriles, muy por encima del descenso previsto de 3 millones, reforzando la percepción de tensión en el mercado energético. Al mismo tiempo, las primeras señales marítimas apuntan a que algunos buques comerciales están cambiando de rumbo hacia el estrecho de Ormuz ante la expectativa de una posible reapertura. Según reportes de Bloomberg, dos buques cisterna realizaron giros abruptos hacia terminales energéticas clave en el Golfo, lo que sugiere que el mercado comienza a posicionarse para una normalización gradual del tránsito.