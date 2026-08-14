  
10:16 · 14 de agosto de 2026

🔒 CIERRE SEMANAL DE MERCADOS (14.08.2026)

Emanoelle Santos
·

Analista de Mercados

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Analizamos con nosotros los principales movimientos que marcaron la semana en los mercados globales. Revisamos el comportamiento de los activos financieros más destacados de la semana junto con los factores macroeconómicos que influyeron en su evolución.

 

Emanoelle Santos

Analista de Mercados

Economista egresada de la Universidad Federal de Pará, con maestría en Economía y especialización en Macroeconomía, Desarrollo Económico y Gestión de Proyectos. Ha trabajado como investigadora en mercados financieros y como analista económica y financiera para pymes. Actualmente es analista de mercados internacionales en XTB Latinoamérica, donde realiza análisis técnicos y fundamentales de los principales activos financieros.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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