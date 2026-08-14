Mercados a Observar Hoy: SUGAR, COFFEE y USDMXN (14.08.2026)

Las acciones registran movimientos moderados, con el S&P 500 alcanzando nuevos máximos históricos en la sesión anterior, aunque el tono del mercado sigue condicionado por la geopolítica. Las tensiones en Oriente Medio volvieron a ubicarse en el centro de la atención después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometiera un “aislamiento económico” sin precedentes para Irán, incluyendo una ofensiva vinculada al bloqueo continuo de puertos del país. Este escenario ha limitado parte del apetito por riesgo, aunque no ha sido suficiente para revertir la recuperación del comercio ligado a inteligencia artificial.

El sector tecnológico continúa mostrando resiliencia, apoyado por el buen desempeño de las acciones asiáticas de semiconductores. El Kospi volvió a avanzar, impulsado por Samsung y SK Hynix, lo que ha contribuido a sostener el tono positivo en Wall Street y a llevar al S&P 500 hacia su tercera semana consecutiva de ganancias. Aun así, el mercado sigue diferenciando entre compañías con fundamentos sólidos y nombres más expuestos a dudas de valoración, especialmente tras un periodo de fuerte volatilidad en los activos vinculados a IA.

En el frente macroeconómico, los datos de inflación y precios al productor de esta semana llevaron a los inversores a reducir sus expectativas de nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal. La atención se concentra ahora en las ventas minoristas de Estados Unidos, que podrían entregar una señal más clara sobre la fortaleza del consumo y, por lo tanto, sobre el margen que tiene la Fed para mantener una postura restrictiva. A pesar de la moderación reciente en los datos de precios, el mercado todavía necesita confirmar que la desaceleración inflacionaria no viene acompañada de un deterioro más profundo en la actividad.

SUGAR

El azúcar se ubica en su nivel más alto en cerca de un año, impulsado por expectativas de menor oferta global. La presión alcista se ha intensificado después de que Brasil suspendiera temporalmente algunos informes de cosecha y producción, lo que aumentó la incertidumbre del mercado. Los últimos datos publicados el 6 de agosto mostraron que la producción de azúcar de junio cayó 15% interanual, mientras las lluvias inusualmente intensas asociadas a El Niño han afectado la cosecha y el procesamiento de caña.

A nivel técnico, el precio ha confirmado un giro después de una divergencia alcista prolongada en el MACD, que venía anticipando pérdida de presión bajista. La ruptura sobre la zona de consolidación y el avance hacia 16,99 muestran una mejora del momentum, aunque ese nivel funciona como resistencia inmediata. Si logra consolidar por encima de esa zona, el siguiente objetivo técnico podría ubicarse hacia 20,20; mientras que, en caso de corrección, el primer soporte relevante aparece en 14,37.

Fuente: xStation

COFFEE

Los futuros del café caen en la jornada, retrocediendo con fuerza después del repunte acumulado desde los mínimos de junio. La presión viene por las expectativas de una cosecha brasileña más abundante y por la posibilidad de que la recolección se acelere si mejoran las condiciones climáticas. Aun así, la corrección ocurre en un mercado físico que sigue ajustado, con inventarios certificados por ICE cerca de sus niveles más bajos en aproximadamente dos años y medio, mientras los riesgos climáticos asociados a El Niño siguen presentes para la próxima temporada.

En el gráfico diario, el precio pierde impulso tras fallar en la parte alta de la estructura de consolidación, con una caída que lo devuelve hacia la zona de soporte marcada entre 309 y 314. Esta área es importante porque coincide con la base reciente del rango y con la cercanía de la media de 200 periodos. Si el precio respeta esta zona, podría intentar estabilizarse nuevamente hacia 330–345; pero una pérdida clara de 309 abriría espacio para una corrección más profunda hacia 278, nivel que funcionó como resistencia previa y ahora podría actuar como soporte.

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Fuente: xStation

USDMXN

El dólar frente al peso mexicano cotiza cerca de 17,00, en su zona más baja en aproximadamente dos años, y acumula una caída cercana al 5,2% en 2026. La moderación de la inflación al productor en Estados Unidos ha reforzado la expectativa de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en septiembre, reduciendo el atractivo relativo del dólar. Al mismo tiempo, el peso mexicano continúa respaldado por un diferencial de tasas todavía amplio, con Banxico en 6,50% frente al rango de 3,50%-3,75% de la Fed.

Desde el punto de vista técnico, el USDMXN mantiene una estructura bajista después de salir de una fase de lateralización y perder el soporte de 17,077. La tendencia sigue dominada por máximos decrecientes y el precio se mantiene por debajo de la media de 100 periodos, lo que confirma presión vendedora. Si la ruptura se sostiene, el siguiente soporte relevante se ubica en 16,313; mientras que una recuperación sobre 17,077 aliviaría parcialmente la presión bajista, aunque la resistencia más importante sigue en 17,630.+

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Fuente: xStation