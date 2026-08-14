Claves del día: ventas minoristas de EE.UU. decepcionan

- Los futuros estadounidenses operan estables después de las ganancias previas y de un nuevo máximo histórico del S&P 500.
- El mercado descuenta una probabilidad cercana al 60% de una pausa del FOMC, después de un PPI más suave de lo esperado.
- El US100 mantiene como referencia los 30.077 puntos, mientras el oro continúa bajo presión por debajo de los 4.356 puntos.
- Los futuros estadounidenses operan estables después de las ganancias previas y de un nuevo máximo histórico del S&P 500.
- El mercado descuenta una probabilidad cercana al 60% de una pausa del FOMC, después de un PPI más suave de lo esperado.
- El US100 mantiene como referencia los 30.077 puntos, mientras el oro continúa bajo presión por debajo de los 4.356 puntos.
Los futuros estadounidenses operan estables tras las ganancias previas, con todos los índices en verde y un fuerte desempeño del sector tecnológico. El S&P 500 marcó un nuevo máximo histórico, impulsado por un PPI más suave de lo esperado que refuerza las expectativas de una pausa del FOMC, con los mercados descontando una probabilidad cercana al 60%. En lo geopolítico, el secretario del Tesoro Bessent anunció medidas sin precedentes contra Irán dentro de una campaña de máxima presión.
Los futuros del crudo luchan por encontrar dirección tras una sesión irregular, ante el escaso flujo de noticias y la falta de desarrollos geopolíticos. El dólar se debilitó ligeramente y los bonos del Tesoro a 10 años hicieron una pausa luego del reciente impulso alcista.
Hoy los inversores estarán atentos a las ventas minoristas de EE. UU., dato clave para medir la fortaleza del consumo.
US100: El precio logró consolidarse sobre el nivel de los 30.077 puntos, tras romper esta zona de resistencia. En la acción nocturna, realizó un pullback y mantuvo su estructura por encima de este nivel, por lo que la región de los 30.077 puntos continúa siendo la referencia clave de corto plazo.
Si el precio logra construir una estructura de máximos y mínimos crecientes, podría extender el movimiento hacia la resistencia ubicada en torno a los 30.604 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría abrir espacio para un movimiento correctivo de mayor amplitud, con una zona de apoyo relevante en torno a los 29.562 puntos.
Fuente: xStation5.
GOLD: El oro ha continuado mostrando una presión bajista correctiva, tras situarse actualmente por debajo de su media móvil y del nivel de los 4.356 puntos, que continúa siendo la principal referencia técnica de corto plazo. Aunque el movimiento sigue siendo correctivo, la consolidación bajo esta zona podría mantener activa la presión vendedora.
Si el precio se consolida por debajo de los 4.356 puntos, podría extender la caída hacia las zonas de soporte ubicadas en torno a los 4.225 y 4.203 puntos. En cambio, una recuperación por encima de los 4.356 puntos podría reactivar la continuidad del movimiento alcista previo, con una resistencia principal en torno a los 4.513 puntos.
Fuente: xStation5.
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